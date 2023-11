Australian Open: Wie steht es um Rafael Nadal und Nick Kyrgios?

Während die Chancen auf eine Teilnahme Rafael Nadals bei den Australian Open gut stehen, bangen die Organisatoren um Nick Kyrgios.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.11.2023, 20:03 Uhr

© Getty Images 2020 standen sich Rafael Nadal und Nick Kyrgios in Melbourne gegenüber

Laut Turnierdirektor Craig Tiley stehen die Chancen, dass Rafael Nadal im kommenden Jahr bei den Australian Open aufschlagen wird, weiterhin gut. "Er will spielen, das ist offensichtlich sein Plan. Es hängt alles davon ab, wie er ihm geht", erklärte Tiley am Donnerstag gegenüber Journalisten. Nadal verpasste beinahe das gesamte Jahr 2023 aufgrund einer Hüftverletzung.

In der kommenden Saison will Nadal, das bekräftigte er zuletzt bei einer Veranstaltung seines Arztes Dr. Ángel Ruiz Cotorro, auf die Tour zurückkehren. "Rafa trainiert", meinte Tiley, "ich verfolge ihn genau - wahrscheinlich jeden Tag - denn er ist eine große Attraktion für uns."

Er hoffe darauf, in den kommenden Wochen von Nadal selbst positive Signale hinsichtlich dessen Teilnahme in Melbourne zu vernehmen, so Tiley. "Ich bin mir sicher, dass Rafa hier sein wird, denn er wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen wollen, das zu wiederholen, was er vor ein paar Jahren geschafft hat." Nadal hatte 2022 zum zweiten Mal nach 2009 die Australian Open gewonnen.

Weniger Zuversicht bei Nick Kyrgios

Bei Nick Kyrgios, der im laufenden Kalenderjahr mit Problemen am Knie sowie am Handgelenk zu kämpfen hatte, gab sich Tiley hingegen zurückhaltender. "Wir haben mit Nick gesprochen, und er wird natürlich sein Bestes geben, um im Januar zu spielen", sagte der 61-Jährige.

Ein Antreten des Lokalmatadors in Melbourne wäre "großartig", ergänzte Tiley. "Aber wir müssen es nehmen, wie es kommt. Er muss sich um seine Gesundheit kümmern." Vor Kurzem hatte Kyrgios gemeint, erst bei "60 oder 70 Prozent" körperlicher Fitness zu stehen.