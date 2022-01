Australian Open: Wie viel Kult-Potenzial hat Alexander Zverevs Hose?

Alexander Zverev bestreitet am Mittwoch sein Zweitrunden-Match bei den Australian Open 2022 gegen John Millman (ab ca. 10:30 Uhr live bei Eurosport, in Österreich bei Servus TV und in unserem Liveticker). Der Olympiasieger von Tokio weiß dieser Tage auch modisch zu überzeugen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 16:16 Uhr

© Getty Images Die Hose rechts ist schon Kult - wie sieht es mit der linken aus?

Große Siege verbunden mit unvergesslichen Kleidungsstücken? Gar nicht mal so einfach. Ältere Tennisfreunde werden vielleicht das ikonische FILA-Shirt anführen, mit dem Björn Borg in Wimbledon reüssiert hatte. Andre Agassi konnte (und musste aus Sicht von Nike) in jungen Jahren alles tragen, in Erinnerung geblieben ist in Zusammenhang mit erfolgreichen Auftritten am ehesten jener in Australien, als Agassi den Tennispiraten gab.

Roger Federer ist in Wimbledon schon mal in einer langen Hose eingelaufen (ohne dann in dieser zu tatsächlich zu spielen), Rafael Nadal hat das ärmellose Shirt salonfähig gemacht.

Die engste Verbindung zwischen einem Outfit und einem ganz spezifischen Turnier(sieg) datiert aber wohl aus dem Jahr 2015: Da trat Stan Wawrinka bei den French Open mit einer Hose seines Ausrüsters Yonex an, die zunächst Assoziationen mit einem Schlafanzug weckte - und nach dem Finalerfolg gegen Novak Djokovic zum Kult wurde.

Zverev ist kein Einzelfall

Und damit zu Alexander Zverev, der seit einigen Jahren in den Kleidern von Adidas spielt. Zverev gilt neben Daniil Medvedev nach neuestem Stand der Tennis-Wissenschaft als einer der beiden großen Favoriten auf den Gewinn der Australian Open 2022. Es wäre bekanntermaßen Zverevs erster Erfolg bei einem Major. Der auch mit einem ganz bestimmten Outfit assoziiert bleiben könnte. Denn die Hose, die Zverev bei seinem Auftaktsieg gegen Daniel Altmaier zu Markte trug, zeichnete sich durch einen hohen Wiedererkennungswert aus. In der Kombination mit dem weißen Shirt kam das Beinkleid zudem besonders gut zur Geltung.

Indes: Während Stan Wawrinka vor knapp sieben Jahren in Roland Garros der einzige seiner Art war, laufen dieser Tage im Melbourne Park doch einige Markenkollegen von Zverev auf. Und also wurde das prägnante Muster von Zverevs Hose etwa auch am T-Shirt von Félix Auger-Aliassime gesehen (in Kombination mit einer weißen Hose).

© Getty Images Liam Broady hat auch mit Regenbogen-Schuhbändern geglänzt

Große Anstrengungen hat in modischer Hinsicht übrigens Liam Broady unternommen. Der Brite lief gegen Nick Kyrgios in einem auffälligen Outfit von Bidi Badu ein (inklusive Regenbogen-Schuhbändern!). Das Vorbild Wawrinka hat aber gezeigt: Zum Kult gehört neben der Kleidung auch der Erfolg. Was uns auch wieder zurück zu Stan Wawrinka bringt: Der hat sein erstes Major 2014 in Melbourne gewonnen. In einer Hose, die nach allgemeinem Dafürhalten als innerhalb der erwartbaren Bandbreite einzustufen war.

