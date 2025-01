Australian Open: Zu viel Lärm vom Nebenplatz! „FAA“ und „ADF“ wechseln den Court

Das hat es auch noch nicht so oft gegeben: Weil die Stimmung auf dem Nebenplatz zu prächtig war, mussten Felix Auger-Aliassime und Alejandro Davidovich-Fokina den Court wechseln.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 18:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nein, die australischen Fans waren ausnahmsweise unschuldig

Machen wir uns nichts vor: So richtig gebrannt hat die Hütte am heutigen Donnerstag vor allem in der John Cain Arena. Da mühte sich Lokalmatador Thanasi Kokkinakis nämlich über fünf Sätze lang gegen Jack Draper, servierte im vierten Durchgang sogar auf das Match. Und verlor dann dennoch noch. Den Fans war dies zwar nicht egal - aber Kokkinakis, der morgen mit Nick Kyrgios die erste Runde im Doppel bestreitet, wurde dennoch gefeiert.

Gerne weitergeholfen hätten die einheimischen Zuschauer auch Ajla Tomljanovic. Die aber musste sich Diana Shnaider geschlagen geben.

Paul lässt die Nishikori-Fans verstummen

Für richtig viel Terz haben die Fans auch beim Match von Arthur Cazaux gegen Jacob Fearnley gesorgt. Und zwar die französischen. Der Lärmpegel war irgendwann so hoch, dass Alejandro Davidovich-Fokina und Félix Auger-Aliassime ein Häusl weitergezogen sind. Quasi in ruhigere Gefilde.

„FAA“ und „ADF“ gefiel es auf dem Court 7 dann allerdings so gut, dass sie das komplette Nenngeld ausspielten, mit dem besseren Ende für den Spanier. Nach fünf langen Sätzen. Andererseits hat die Unterstützung der Fans Cazaux auch nicht in das erhoffte Duell mit Alexander Zverev gebracht.

Immerhin einen Satz lang prächtige Stimmung gab es auch bei der Partie zwischen Tommy Paul und Kei Nishikori. Nachdem letzterer den ersten Satz gewonnen hatte, verstummten die japanischen Aficionados mehr und mehr. Denn Paul rannte mit dem Match auf und davon.

Hier das Einzel-Tableau der Australian Open 2025