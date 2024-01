Australian Open: Zverev schlägt Koepfer in vier Sätzen

Alexander Zverev ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Dominik Koepfer in die zweite Runde der Australian Open 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2024, 12:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev am Dienstag in Melbourne

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Es war ein hartes Stück Arbeit für Alexander Zverev, der etwa im dritten Durchgang mehrere Satzbälle von Dominik Koepfer abwehren musste. Am Ende setzte sich der Favorit aber mit 4:6, 6:3, 7:6 (3) und 6:3 durch. Zverev trifft in Runde zwei auf den Slowaken Lukas Klein.

Koepfer, der mit der Empfehlung des Sieges bim ATP-Challenger-Turnier in Canberra nach Melbourne gekommen war, spielte im Grunde stets auf Augenhöhe mit. Konnte allerdings nur eine von neun Breakchancen nutzen. Und so ging Alexander Zverev nach einer Spielzeit von 3:12 Stunden als Sieger vom Court.

Nun geht es am Donnerstag also gegen Lukas Klein, der sich gegen Soonwoo Kwon in vier Sätzen behaupten konnte. In der dritten Runde könnte Zverev auf den derzeit sehr starken Tschechen Jiri Lehecka treffen.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne