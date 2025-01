Australian Open: Zverev vs. Djokovic - Spannung am frühen deutschen Morgen

Alexander Zverev und Novak Djokovic haben erwartungsgemäß die frühere Beginnzeit der beiden Halbfinal-Matches bei den Australian Open 2025 zugewiesen bekommen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.01.2025, 08:52 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Alexander Zverev müssen morgen früh ran

Früh aufstehen heißt es am Freitag für deutsche Tennisfans. Die mit Spannung erwartete Halbfinalpartie von Alexander Zverev gegen Novak Djokovic bei den Australian Open ist für den Melbourner Nachmittag angesetzt worden. Zverev trifft somit bereits ab 4.30 Uhr MEZ (Eurosport) auf den Grand-Slam-Rekordsieger aus Serbien.

Bei seinem Viertelfinalerfolg gegen den US-Amerikaner Tommy Paul hatte Zverev bei Temperaturen von mehr als 30 Grad am Nachmittag noch leiden müssen. Für Freitag aber sind angenehme Wetterbedingungen und knapp 25 Grad angekündigt. Gespielt wird das Match auf dem größten Court der Anlage in Melbourne, in der Rod Laver Arena.

Das zweite Halbfinale bestreiten im Anschluss der italienische Titelverteidiger Jannik Sinner und Überraschungsmann Ben Shelton (USA) - in der Night Session ab 9:30 Uhr MEZ (Eurosport). Die Tatsache, dass Sinner und Shelton ihre Viertelfinals erst am Mittwoch und nicht wie Djokovic und Zverev bereits am Dienstag ausgespielt hatten, dürfte den Ausschlag für die Ansetzungen gegeben haben.

