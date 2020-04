Becker und Stich - Wann kommt es endlich zur Siegesfeier?

Bald werden 28 Jahre vergangen sein, seit Boris Becker und Michael Stich 1992 in Barcelona olympisches Gold im Doppel holten. Die Feier dieses Erfolges steht nach wie vor aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2020, 09:11 Uhr

© Getty Images Diese beiden Herren haben noch eine Verabredung - Boris Becker und Michael Stich

Rafael Nadal zeigt sich dieser Tage in erster Linie als Koch in den eigenen vier Wänden, natürlich erweckt der zwölfmalige French-Open-Champion auch am heimische Herd einen kompetenten Eindruck. Dennoch ist davon auszugehen, dass Nadal auch gerne auswärts isst. Und die Feste feiert, wie sie fallen. Es wäre also sehr verwunderlich, hätte Nadal seinen olympischen Triumph in Rio de Janeiro 2016 an der Seite von Marc Lopez nicht entsprechend mit seinem Partner gewürdigt.

Bei Bob und Mike Bryan, olympische Goldmedaillen-Gewinner 2012 in London, versteht sich das von selbst. Und auch Roger Federer und Stan Wawrinka werden eine Gelegenheit gefunden haben, in Peking 2008 den Abend nach dem Doppelsieg feierlich ausklingen zu lassen. Boris Becker und Michael Stich aber, die warten seit 1992 auf das gemeinsame Abendessen zur Feier der errungenen Goldmedaille in Barcelona.

Niki Pilic vermittelt zwischen Boris Becker und Michael Stich

So erzählte das Becker bei „Kasi live“ im Instagram-Chat in unserem Kanal „tennisnetnews“. Stich sei damals unmittelbar nach dem Match mit seiner Frau Jessica abgereist, seitdem versuchen die beiden deutschen Legenden, einen Termin für ein Abendessen zu finden. Die Logistik ist ja gar nicht so einfach: Michael Stich behielt seinen Wohnsitz in Deutschland, während Becker seit vielen Jahren in London wohnt.

Als Location hätte sich im vergangenen Jahr etwa München angeboten, wo Becker als Head of Men´s Tennis im Deutschen Tennisbund ohnehin das traditionelle ATP-Turnier verfolgt hat. Und Stich von den Veranstaltern mit dem Iphitos Award ausgezeichnet wurde. Zudem wäre München auch jener Ort, an dem sich der große Vermittler zwischen den ehemals keineswegs besten Freunden zuhause fühlt: Niki Pilic, der in der Nähe der bayerischen Landeshauptstadt viele Jahre lang seine Tennisakademie betrieben hat. Vielleicht muss doch wieder die kroatische Legende das Heft in die Hand nehmen und, wie schon 1992, Boris Becker und Michael Stich an einen Tisch bringen. Buchstäblich.

Hier die Olympiasieger im Männerdoppel seit 1988