Bekommt Deutschland ein ATP-Masters-1000-Turnier auf Rasen?

In Deutschland könnte in ferner Zukunft ein ATP-Masters-1000-Turnier auf Rasen über die Bühne gehen. Das deutete ATP-Boss Andrea Gaudenzi in einem Interview mit "Spox" an.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.03.2022, 19:25 Uhr

© Getty Images In Halle/Westfalen bekommt der Sieger aktuell 500 Punkte

Aktuell findet in Deutschland kein ATP-Masters-1000-Turnier statt. Geht es nach ATP-Chef Andrea Gaudenzi, könnte sich das zukünftig aber ändern. Wie der Italiener in einem "Spox"-Interview in Aussicht stellte, hat das bevölkerungsreichste Land der Europäischen Union durchaus Möglichkeiten, Ausrichter eines 1000er-Turniers auf Rasen zu werden.

"Was die Zukunft angeht: Deutschland, zusammen mit Großbritannien, wäre sicherlich einer der Top-Kandidaten, wenn die Tour in der Zukunft ein 1000er-Event auf Rasen ins Leben rufen will", so Gaudenzi, der dieser Idee offenbar einiges abgewinnen kann: "Persönlich gesprochen gefällt mir die Idee und ich glaube, dass es für den Kalender insgesamt sehr viel Sinn ergeben könnte."

Allerdings dämpfte der ATP-Boss die Erwartungen: "Wir werden das mit unseren Mitgliedern besprechen, aber es ist noch ein bisschen zu früh, um weitere Spekulationen anzustellen." Aktuell finden während der Rasensaison mit den Veranstaltungen in Stuttgart (250) und Halle/Westfalen (500) auf Herrenseite zwei Turniere in Deutschland statt.

Deutschland ist "wichtiger Markt"

Zuletzt fand in der Bundesrepublik im Jahr 2008 am Hamburger Rothenbaum ein Turnier der zweithöchsten Kategorie statt. "Historisch gesehen war Deutschland immer ein sehr wichtiger Markt für unseren Sport. (...) Wir sind stolz auf die Geschichte der Tour in Deutschland und wir hoffen, dass alle bestehenden Events weiter so erfolgreich sind", so Gaudenzi.

Der 48-Jährige äußerte sich zudem auch über die Untersuchungen im Fall Alexander Zverev und gab bekannt, dass die ATP nun mit einer unabhängigen dritten Partei zusammenarbeitet. Aktuell gibt es aber nichts Neues zu vermelden: "Ich kann Stand jetzt keinen Kommentar zu den Details der Ermittlungen abgeben, aber ich kann sagen, dass wir mehr Informationen zur Verfügung stellen werden, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist."

