Bencic: „Mein Ziel ist es weiterhin, einen Grand Slam zu gewinnen“

Belinda Bencic ist in die Fußstapfen von Martina Hingis getreten und zu einer der besten Schweizer Spielerinnen aller Zeiten aufgestiegen. Für nächstes Jahr verfolgt die ehemalige Weltranglistenvierte ein klares Ziel.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.12.2024, 10:01 Uhr

Belinda Bencic spielte im September 2023 in San Diego ihr letztes WTA-Turnier. Danach bekam sie Tochter Bella und ging in die Mutterschaftspause. Bei dem diesjährigen ITF-Turnier in Hamburg feierte sie ihre Rückkehr auf der Profitour mit einem Auftaktsieg – nur sechs Monate nach der Geburt ihres Kindes.

Den Plan von einem Major-Titel wird die aktuell auf Rang 913 platzierte Bencic schon direkt am Anfang des Jahres in Angriff nehmen können. Durch ihr „Protected Ranking“ hat die 27-jährige ein festes Ticket für das Hauptfeld der Australian Open. „Ich möchte alles rausholen, was geht. Ich bin erst 27 und habe noch viele gute Jahre vor mir“, wie die Freundin Roger Federers bei einem Interview mit Tennis.magazin sagte. Die Rückkehr auf die Profitour sei von Anfang an geplant gewesen, erklärte die Olympiasiegerin von 2021, die mit dem Schweizer Team auch beim United Cup antreten wird. Bencic konnte in ihrer noch jungen Karriere bereits acht Titel auf der WTA-Tour erspielen, zuletzt gewann sie das WTA 500er-Turnier in Abu Dhabi 2023. Neben den Australian Open peilt die ehemalige Nummer vier noch Wimbledon an.“Ob ich in die French Open selber reinkomme oder mich durch die Quali spielen muss, ist nicht klar. Es ist alles noch ein bisschen offen”, sagte Bencic.