WTA-/ITF-Tour: Geglücktes Comeback von Belinda Bencic nach Baby-Pause

Die Schweizer Top-Spielerin Belinda Bencic ist nach ihrer 13-monatigen Babypause mit einem Sieg beim ITF-W75-Event in Hamburg-Horn auf die Profi-Tour zurückgekehrt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 20:13 Uhr

Sie ist wieder da! Die Schweizer Top-Spielerin Belinda Bencic hat nach der Geburt ihrer Tochter Bella im April dieses Jahres ihre Baby-Pause beendet und feiert diese Woche beim ITF-W75-Turnier in Hamburg-Horn ihr von den Fans lang ersehntes Comeback.

Und der erste Schritt dabei ist gleich grandios geglückt, denn die 27-Jährige lieferte bei ihrem ersten Profi-Match nach etwas über 13 Monaten gleich einen glatten Zweisatz-Sieg ab. Leidtragende auf der anderen Seite des Netzes war die Russin Julia Avdeeva, die das Hartplatz-Turnier in der Hansestadt im Vorjahr immerhin für sich entscheiden konnte (im Endspiel gegen die Deutsche Ella Seidel).

Bencic startet auch im BJK-Cup

Bencic setzte sich klar mit 6:3, 6:1 durch und bekommt es in Runde zwei mit der Finnin Anastasia Kulikova zu tun. Die Eidgenossin darf in nächster Zeit auf ihr Protected Ranking von Rang 15 zurückgreifen, in Hamburg profitierte sie von einer Wildcard der Veranstalter. Über Gleiches darf sich Bencic auch bei ihrem nächsten Antreten im luxemburgischen Petange freuen, wo sie kommende Woche an den Start gehen wird.

Beim BJK-Cup-Playoff-Duell zu Hause gegen Serbien (15./16. November) möchte die ehemalige Weltranglisten-Vierte ebenfalls antreten. Dem Schweizer Rundfunk gegenüber sprach Bencic von einem “soliden ersten Match”, dass sie sehr genossen habe. “Logischerweise bin ich noch nicht super fit. Ich bin halt noch ein wenig langsamer als gewohnt. Mal schauen, wie es mir dann geht und wie sich mein Körper erholt.”

Aus deutscher Sicht haben Nastasja Schunk (gegen Julia Stusek) und Mona Barthel (gegen Selina Dal) für Erstrunden-Erfolge gesorgt, Anna-Lena Friedsam spielt aktuell ihr Duell gegen Landsfrau Tessa Johanna Brockmann (Wildcard) aus. Und auch Österreichs Nummer eins, Sinja Kraus, steht nach einem Sieg über die usbekische Qualifikantin Vlada Ekshibarova im Achtelfinale.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg-Horn.