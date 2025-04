Jemand Interesse? Julia Grabher sucht nach Tourcoach per Stellenanzeige

Julia Grabher geht bei der Suche nach einem neuen Tourcoach aktuell einen ungewohnten Weg. Auf der Plattform LinkedIn teilte die erfahrene Tourspielerin einen Aufruf. Allerdings müssen Interessierte bestimmte Kriterien erfüllen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 17:36 Uhr

© Getty Images Julia Grabher sucht einen neuen Tourcoach und geht dafür einen sehr ungewohnten Weg.

Wer träumt da nicht von? Als Coach eines Tennisprofis die Welt bereisen und stets nahe dran am Geschehen sein. Dies könnte schon bald Wahrheit werden! Denn ÖTV-Spielerin Julia Grabher ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Trainer und geht dabei einen ungewöhnlichen Weg.

Die 28-Jährige teilte auf der Plattform LinkedIn eine Stellenausschreibung und bat um die Zusendung von Bewerbungen. Allerdings gilt die Vorgabe, dass diese Person mindestens drei Jahre Coaching-Erfahrung auf der Tour vorweisen muss oder alternativ als aktiver Spieler eine Leistungsklasse (LK) 1 vorweisen kann. Auch die Bereitschaft zum Reisen von 15 Wochen im Jahr muss bestehen. Die Suche ist also alles andere als eine Promo-Aktion, sondern eine ernstgemeinte Anfrage. Wer also die notwendigen Kriterien erfüllt, der möge sich unter julia@spire.at bewerben.

tennisnet hilft hiermit sehr gerne, liebe Julia!

Julia Grabher gewinnt ersten Titel nach Comeback

Parallel zu diesem Aufruf kann Julia Grabher auch auf dem Court positive Schlagzeilen schreiben. Auf Sardinien sicherte sich die ehemalige Nummer 54 der Tenniswelt beim W35-Turnier einen weiteren Titel nach ihrem Comeback. Im Endspiel besiegte die Rechtshänderin Jessica Pieri in zwei Sätzen.

In der Weltrangliste geht es also weiter bergauf für Julia Grabher. Wenn demnächst noch der passende Coach zum Team stößt, steht einer Rückkehr in die Top 100 nichts mehr im Wege!