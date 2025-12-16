WTA: Aryna Sabalenka ist Spielerin des Jahres

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka ist von der WTA zur “Spielerin des Jahres” gekürt worden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.12.2025, 13:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Und das bereits das zweite Jahre in Folge. Rund 80 Prozent der Stimmen seitens ausgewählter Medien seien auf Sabalenka entfallen, berichtet die WTA in einer Pressemeldung.

Sabalenka hat in 2025 neun Finals erreicht, die meisten Titel gewonnen - vier Stück -, 63 Einzelsiege gefeiert und damit die meisten auf der Tour. Und mit rund 15 Millionen US-Dollar Preisgeld einen neuen Saisonrekord aufgestellt. Zudem hat Sabalenka das gesamte Jahr 2025 über die Weltrangliste angeführt.

Sabalenkas Saison fehlte nur eins: ein bessere Ausbeute bei den Majors. Sie hatte bei den Australian Open im Finale gegen Madison Keys verloren, dann das Endspiel in Roland-Garros gegen Coco Gauff. In Wimbledon war im Halbfinale Schluss. Bei den US Open war sie am Ende gegen Amanda Anisimova erfolgreich.

Auch Siniakova/Townsend, Anisimova, Bencic und Mboko gewinnen

Als Doppelteam des Jahres wurden Katerina Siniakova und Taylor Townsend geehrt. Die beiden gewannen unter anderem die Australian Open. Während Townsend in diesem Jahr erstmals die Nummer 1 im Ranking wurde, steht Siniakova bereits bei 174 Wochen an der Spitze und ist damit Dritte im Allzeitranking.

Meistverbesserte Spielerin ist Amanda Anisimova (Finals in Wimbledon und bei den US Open), das Comeback des Jahres hat Belinda Bencic nach ihrer Babypause hingelegt. Newcomerin des Jahres ist Victoria Mboko, die in Montréal sensationell den Titel holte.