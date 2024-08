Bernard Tomic beim Challenger als „Zuschauer“ entfernt

Bernard Tomic sorgte mal wieder mal für „unsportliche“ Schlagzeiten. Beim ATP-Challenger-Turnier in der Dominikanischen Republik leistete sich der Australier im Publikum sitzend mehrere Eskapaden, ehe er aus den Zuschauerrängen „entfernt“ wurde.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.08.2024, 22:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Bernard Tomic benahm sich beim Challenger-Turnier wieder einmal mehr als daneben.

Die ganz großen Taten sportlicher Natur sind bei Bernard Tomic schon lange her. 2018 holte sich der Australier den letzten seiner insgesamt vier ATP-Titel. Exakt vor fünf Jahren verließ er den Kreis der Top 100 in der Weltrangliste und ward seitdem nicht mehr dort gesehen. Nach zwischenzeitlichem Absturz bis auf Rang 825 vor drei Jahren spielte sich der ehemalige Davis-Cup-Spieler wieder an die Top 250 zurück, dennoch ist der 31-jährige immer noch von den großen Bühnen der Tour entfernt.

Mit verpasstem Cut für die Qualifikation bei den US Open trat Tomic in der letzten Woche bei einem ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 125 in der Dominikanischen Republik an, wo sich das Turnier für ihn gut anließ. Nach Siegen gegen Lokalmatador Nick Hardt und dem Briten Jay Clark traf der in Stuttgart geborene Tomic im Viertelfinale auf Andres Andrade. Von Beginn an war Tomic chancenlos gegen 25-jährigen Ecuadorianer und das sollte am ehemaligen Weltranglisten-17. anscheinend schwer nagen. Nach verlorenem Match ging der Australier zu seiner Bank, ohne seinem Gegner den obligatorischen Handschlag zu geben.

Doch damit war für Tomic das Kapitel noch nicht beendet. Nach dem verlorenen Match entschloss er sich, seinen Aufenthalt trotz Niederlage noch für ein paar Tage zu verlängern und wohnte schließlich dem Finale als Zuschauer bei, wo sein Viertelfinalgegner auf den Bosnier Damic Dzumhur traf.

Nachdem Andrade den ersten Durchgang verloren hatte, kamen verstärkte Diskussionen des Ecuadorianers mit den Turnierverantwortlichen auf. Dieser unterstellte Tomic, ihn während des Matchverlaufs stetig belästigt zu haben. Es waren die Worte „Ich möchte, dass dieser Kerl rausgebracht wird“ zu hören. Angeblich hätte Tomic sogar bei jedem Seitenwechsel die Sitzposition geändert, um Andrade immer auf seiner Seite zu stören. Begonnen haben soll die Auseinandersetzung sogar schon in der Umkleidekabine.

Schließlich wurde Tomic von den Zuschauerrängen entfernt, was Andrade aber nicht zum entscheidenden Turnaround verhalf, der sich letztlich mit 4:6, 4:6 geschlagen geben musste. Was der Grund Tomics für dieses erneut indiskutable Verhalten war, wird weiter sein Geheimnis bleiben. Jedoch war es ein erneutes Kapitel, dass Bernard Tomic seinen Beruf anscheinend nicht ohne Nebenkriegsschauplätze ausüben kann.