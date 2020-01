Australian Open: Matteo Berrettini mit Blitzstart in die zweite Runde

Matteo Berrettini ist am Montag mit einem Blitzstart in die Australian Open gestartet. Der an Position acht gesetzte Italiener schlug den australischen Wildcard-Spieler Andrew Harris mit 6:3, 6:1, 6:3.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 06:37 Uhr

Matteo Berrettini in Runde zwei

"Es ist immer schwierig, denn mein letztes offizielles Spiel war im November. Ich konnte mein bestes Tennis abrufen und bin sehr zufrieden mit meiner Leistung “, sagte Berrettini. "Wie immer denke ich Runde für Runde. Ich bin froh, dass ich gesund bin und gut spiele."

Andrew Harris ohne Chance

Harris erhielt die Gelegenheit, sein Debüt im Grand-Slam-Hauptfeld zu bestreiten, nachdem er im vergangenen Jahr in der ATP-Rangliste fast 200 Plätze gutgemacht hatte. Die Nummer 162 der Welt traf bis dato noch nie auf einen Top zehn Spieler und der Sprung erwies sich für den verständlicherweise nervösen 25-Jährigen Australier als zu hoch.

Berrettini dominierte die Grundlinienduelle in der Melbourne Arena, verwandelte fünf von neun Breakbällen und schlug 38 Winner. Mit einer starken Vorhand konnte der Italienier das Match schließlich nach einer Stunde 55 Minuten klar für sich entscheiden.