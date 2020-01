"Big Three" im Viertelfinale - Geht die Serie weiter?

Die Australian Open Viertelfinalpaarungen sind komplett und auch in diesem Jahr sind die drei Routiniers Nadal, Djokovic und Federer noch im Rennen. Der Schweizer hatte in seinem Achtelfinale gegen John Millman eine knifflige Situation überstanden und drehte einen 4:8 Rückstand im Matchtiebreak, um ins Viertelfinale einzuziehen. Nadal musste gegen Lokalmatador Kyrgios im Achtelfinale über vier umkämpfte Sätze gehen. Einzig und alleine der 'Djoker' wirkt dieser Tage wieder unantastbar, obgleich auch er in der ersten Runde gegen den Deutschen Struff einen Satz abgeben musste.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 27.01.2020, 19:56 Uhr

© Getty Images Djokovic, Nadal, Federer: Ein bisschen von allem, bitte

Betrachtet man sich die aktuelle Form von Djokovic, spricht sehr vieles für einen weiteren Titel in 'Down Under'. Der Serbe zeigt eine beeindruckende Konstanz in seinem Spiel und wirkt auf Hardcourt unantastbar. Es wäre sein achter Titel in Melbourne. Doch es geht noch um viel mehr. Djokovic, der sich in Sachen Majors kürzlich ganz klar positioniert hatte, macht aus seinem persönliches Ziel, die magischen 20 Grand-Slam-Titel von Federer schlagen zu wollen, keinen Hehl.

© getty pictures Novak Djokovic will den achten Titel in Melbourne

Federer steigert sich von Spiel zu Spiel

Der Schweizer, der in diesem Jahr bewusst auf eine umfangreiche Vorbereitungsphase verzichtet hatte, konnte sich im Verlauf des Turniers von Spiel zu Spiel steigern. Während man Federer in den ersten Runden die fehlende Spielpraxis noch deutlich anmerkte, konnte er inzwischen sein Level erreichen. Ruft die Nummer drei der Welt sein bestes Tennis ab und bringt insbesondere ein gutes Servicespiel auf den Platz, ist ihm wohl alles zuzutrauen.

© getty Roger Federer steht im Viertelfinale der Australian Open

Nadal könnte in Sachen Majors mit dem Maestro gleichziehen

Der Weltranglistenerste ist inzwischen auch heiß gelaufen und spielt auf Top-Niveau. Beim Spanier geht insbesondere auf Hardcourt viel über seinen unglaublichen Kampfgeist. Nadal könnte bereits am kommenden Sonntag mit Roger Federer in Sachen Major Titel gleichziehen, während der Schweizer seinen Rekord auf 21 Titel ausbauen könnte. Bereits jetzt steht fest, dass der Mallorquiner auch nach den Australian Open die Weltrangliste anführen wird.

© getty Nadal könnte seinen 20. Grand-Slam Titel holen

