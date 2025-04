tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open 2025: Alexander Zverev - Darum ist dieser „Grieki“-Sieg Gold wert

Mit dem dramatischen Sieg gegen Tallon Griekspoor im Viertelfinale der BMW Open 2025 könnte Alexander Zverev wieder in die Siegerspur zurückgefunden haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 18:53 Uhr

Endlich wieder positive Emotionen bei Alexander Zverev

Patrik Kühnen hat am Montag gezittert, als seine Nummer zwei, Ben Shelton, gegen Born Gojo am Rande des Abgrunds stand. Drei Matchbälle musste der US-Amerikaner abwehren, seitdem hat Shelton nichts anbrennen lassen, sich mit zwei souveränen Siegen in das Halbfinale gegen Francisco Cerundolo gespielt.

Auch die Nummer eins hätte es fast erwischt, schließlich servierte Tallon Griekspoor gegen Alexander Zverev schon auf den Einzug in die Vorschlussrunde. Ehe der zweimalige München-Champion dann doch noch „Game, Set, Match, Zverev“ hörte. Genau das hatte Patrik Kühnen vor Beginn des 500er-Events aber auch angemerkt: Zverev müsse einfach Partien gewinnen, dann käme das Selbstvertrauen schon wieder.

Beim MTTC Iphitos sind es nun deren drei. So viele wie seit den Australian Open nicht mehr. In Buenos Aires gab es einen Sieg, ebenso wie in Acapulco. In Rio de Janeiro und in Miami schlug Zverev immerhin zwei Mal zu, in Indian Wells und zuletzt in Monte-Carlo kam das Aus schon zum Auftakt.

Zverev bekommt Belohnung von oben

Mit Alexandre Muller, Daniel Altmaier und eben Griekspoor hat Alexander Zverev zwar keine Top-30-Gegner geschlagen. Und mit Fabian Marozsan kommt im Halbfinale nun auch keine Allzeit-Größe auf den aktuellen Weltranglisten-Dritten zu. Was Zverev nicht zum Vorwurf zu machen ist. Es haben ja doch einige Spitzenspieler abgesagt (Taylor Fritz, Jiri Lehecka, Matteo Berrettini) bzw. konnten aus anderen Gründen nicht kommen (Jannik Sinner).

Was aber noch wichtiger ist: Ab Ende des zweiten Satzes konnte Zverev endlich mal wieder positive Emotionen zeigen. Und das bei Bedingungen, die ihm nicht schmecken. Knapp zehn Grand Celsius, das macht Zverev keinen Spaß (Ben Shelton erstaunlicherweise schon!). Und sich unter diesen Umständen gegen einen starken Tallon Griekspoor durchzusetzen - das könnte für den weiteren Saisonverlauf vielleicht wirklich noch Gold wert sein.

Zumal Zverev für seine Mühen ja auch noch von ganz oben belohnt werden soll: Für den Samstag ist wieder sehr freundliches Wetter angesagt.

