BMW Open 2025: Ben Shelton zieht ins Viertelfinale ein

Ben Shelton ist mit einem 7:6 (4) und 6:3 gegen Botic van de Zandschulp in das Viertelfinale der BMW Open by Bitpanda 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 16:12 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Ben Shelton steht in München im Viertelfinale

Botic van de Zandschulp weiß, wie man in München erfolgreich Tennis spielt. Der Niederländer stand 2022 und 2023 beim MTTC Iphitos im Endspiel, verlor allerdings bei beiden Gelegenheiten gegen Holger Rune. Ben Shelton andererseits gibt in der laufenden Woche in der bayerischen Landeshauptstadt seine Premiere. Und kommt nach dem mühsamen Auftaktsieg gegen Borna Gojo, bei dem Shelton drei Matchbälle abwehren musste, immer besser in Schwung.

Denn Shelton besiegte van de Zandschulp mit 7:6 (4) und 6:3 und zog damit ins Viertelfinale ein. Dort geht es gegen Luciano Darderi. Der Italiener, der in diesem Jahr schon das Turnier in Marrakech gewinnen konnte, besiegte Miomir Kecmanovic in drei Sätzen.

Im Gegensatz zur Partie gegen Gojo erwischte Shelton diesmal einen guten Start, ging gleich mit einem Break in Führung. Van de Zandschulp kam aber zurück, rettete sich ins Tiebreak. Den holte sich aber der an Position zwei gesetzte US-Amerikaner. Im zweiten Durchgang gelang es Shelton dann, sich den Aufschlag von van de Zandschulp gleich zwei Mal zu holen.

