tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open 2025: Cerundolo auf leisen Sohlen ins Halbfinale

Francisco Cerundolo ist als erster Spieler in das Halbfinale der BMW Open by Bitpanda 2025 eingezogen. Der Argentinier gewann gegen David Goffin sicher in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 13:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Francisco Cerundolo ist der erste Halbfinalist in München 2025

Die Aufmerksamkeit mag in München wie jedes Jahr in erster Linie Alexander Zverev zuteil werden. Einen Mann sollte man aber spätestens jetzt auf seinem Gewinner-Zettel haben: nämlich Francisco Cerundolo. Der Argentinier hat sich auf leisen Sohlen ins Halbfinale gespielt. Zunächst mit einem souveränen Erfolg gegen Titelverteidiger Jan-Lennard Struff. Danach ließ Cerundolo Alexander Shevchenko keine Chance.

Und auch Routinier David Goffin hatte beim 2:6 und 4:6 gegen Cerundolo nicht viel zu bestellen. Damit steht Letzterer als erster Spieler in der Vorschlussrunde der BMW Open 2025. Und wartet auf den Sieger der Partie zwischen Luciano Darderi und Ben Shelton.

Alexander Zverev ist am Freitag in der dritten Partie dran. Der zweimalige Champion von München trifft auf Tallon Griekspoor, gegen den er zuletzt in Indian Wells knapp verloren hat.

Hier das Einzel-Tableau in München