tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open 2025: Die Bedingungen sprechen für Alexander Zverev

Heute steht bei den BMW Open 2025 das Achtelfinale zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier an. Je wärmer es wird, umso größer die Favoritenrolle für Zverev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.04.2025, 22:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev wird heute von Daniel Altmaier gefordert

Fast könnte man meinen, dass die bisherigen drei Partien gegen Daniel Altmaier bei Alexander Zverev nicht ganz so viel Eindruck hinterlassen haben. „Hilf mir mal“, das war die Reaktion der Nummer eins der BMW Open 2025, als er am Dienstag auf die anstehende Begegnung mit seinem Landsmann angesprochen wurde. Nun: gerne. Die ersten beiden Matches hat Zverev gewonnen, bei den Australian Open 2022 und bei den US Open 2024. Nicht ganz ohne Probleme, aber am Ende doch ungefährdet.

Aber da war ja auch noch die Begegnung in Acapulco 2024. Altmaier gewann diese in drei Sätzen. „Das schlechteste Match, das ich jemals gespielt habe“, so Zverev am Dienstag. Das ist natürlich reine Geschmacksache. Aber wenn Alexander Zverev das so sieht - wer mag ihm widersprechen?

Zverev mag es warm

Daniel Altmaier wird es relativ pari gewesen sein, wie Zverev das heute als drittes Match auf dem Center Court angesetzte Match einschätzt. Altmaier bringt von Haus aus ein gesundes Selbstbewusstsein mit, eben dieses hat durch den starken Run in Monte-Carlo nicht gelitten. In Runde eins hat sich Altmaier das Leben gegen Chun-Hsin Tseng selbst ein wenig schwer gemacht, am Ende aber doch in zwei Sätzen gewonnen.

Favorit ist aber ganz klar Alexander Zverev. Weil die äußeren Umstände heute wohl für den gebürtigen Hamburger sprechen. Es ist erneut T-Shirt-Wetter angekündigt, das führt bei München-erprobten Fans gleichzeitig für Verwirrung und noch mehr Freude. Und kommt dem mächtigen Aufschläger Zverev natürlich entgegen. Auf bis zu 20 km/h Unterschied hat Zverev die Differenz seiner Service-Geschwindigkeit bei Verhältnissen wie im letzten Jahr beziffert. Andererseits: So warm wie in Acapulco, selbst bei Abendmatches, wird es in München im April nie. Vielleicht kann Daniel Altmaier daraus ja Hoffnung schöpfen.

Hier das Einzel-Tableau in München