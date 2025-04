tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open 2025: Es ist ein tägliches Puzzle!

Das solide Halbwissen des Reporters reicht nicht aus, um alle Helden in der Ahnenreihe bei den BMW Open einwandfrei zu identifizieren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.04.2025, 09:45 Uhr

Huch! Wo kommt denn plötzlich Andrey Medwedew her? Da spaziert der geneigte Reporter jeden Tag durch die Ahnengalerie der BMW Open - aber dass der Finalist der French Open 1999 auch bildliche Erwähnung findet? Das fällt dem offenbar unaufmerksamen Schlendere erst am dritten Tag der Hauptfeld-Matches bei den BMW Open 2025 auf.

Nein. Es ist ein tägliches Puzzle, das sich nach und nach zusammensetzt. Einige der fotographisch dokumentierten Highlights sind ja noch in guter, persönlicher Erinnerung: Andy Murray in der obligaten Lederhose und mit dem Siegerpokal 2015. Der junge Alexander Zverev in Aktion, der die Ahnenreihe auch gleich eröffnet. Michael Stich bei einer Pressekonferenz, da kann es keine Verwechslungen geben.

Vergessen hat man dagegen, dass auch der große Björn Borg in München Station gemacht hat. Netterweise ist das Bild des elfmaligen Major-Champions gleich gegenüber dem seines größten Rivalen und gleichzeitig aber auch Kumpels, John McEnroe, angebracht. McEnroe macht beim Verlassen des Courts mit über die Schulter gehängter Tasche übrigens keinen glücklichen Eindruck.

Aus deutscher Sicht sind natürlich Philipp Kohlschreiber, Tommy Haas und Philipp Petzschner verewigt. Und womöglich noch ein paar andere Lokalhelden, die historisch gesehen in München von Bedeutung waren. Da bräuchte es jetzt jemanden wie Patrik Kühnen, der bei der Einordnung hilft. Der Turnierdirektor hat aber mit dem laufenden Geschäft genug zu tun.

Was auch sein Gutes hat: So bleibt der Geist jeden Morgen wach, tägliche Überraschungen wie die Entdeckung von Medwedew nicht ausgeschlossen.