BMW Open 2025: Geburtstagskind Zverev oder Debütant Shelton - wer holt den Titel?

Alexander Zverev und Ben Shelton bestreiten heute das Endspiel der BMW Open by Bitpanda 2025. Zverev könnte sich an seinem 28. Geburtstag selbst belohnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.04.2025, 18:30 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev war auch am Samstag in Geberlaune

Tja, was macht man jetzt mit dieser Information? Als bislang letzter US-amerikanischer Champion bei den BMW Open in München wird im Jahr 1993 Ivan Lendl geführt. War der große Ivan damals nicht noch für die Tschechoslowakei am Start? Laut Wikipedia nicht mehr. Danach hat Lendl schon im Jahr davor die Staatsbürgerschaft der USA angenommen. Der letzte gebürtige US-„Boy“, der beim MTTC Iphitos den Titel holen konnte, war Gene Mayer, der 1982 das Finale gegen Peter Elter gewann. Auch Lendls Championship kam gegen einen Lokalmatador - nämlich Michael Stich.

Da trifft es sich doch prächtig, dass heute schon wieder ein Länderkampf Deutschland gegen die USA ansteht. Wie auch vor zwölf Monaten zwischen Jan-Lennard Struff gegen Taylor Fritz. Es treffen also Alexander Zverev an seinem 28. Geburtstag und Ben Shelton aufeinander. Favorisiert sollte Zverev sein, aufgrund seiner Erfahrung auf Sand im allgemeinen. Und in München ganz besonders. Denn hier hat Zverev 2017 und 2018 schon zweimal den Titel geholt, allerdings noch auf dem alten Center Court. Auf dem neuen, provisorischen, wurde bislang noch kein Sieger gekürt.

Zverev schlägt Shelton in Cincinnati

Zverev war als Nummer eins in die erste 500er-Ausgabe in München gestartet, gegen Tallon Griekspoor stand er knapp vor dem Aus. Aber bei weitem nicht ganz so knapp wie Shelton gegen Borna Gojo. Da musste der aufstrebende Linkshänder gleich drei Matchbälle abwehren. Das wäre natürlich ein bitteres Debüt am Aumeisterweg geworden, aber manchmal beflügeln Szenen wie diese ja auch.

Bemerkenswert ist ja, dass die beiden Finalisten zwar ganz besonders von ihrem Aufschlag leben - sich aber ganz unterschiedliche Bedingungen wünschen. Shelton hätte es gerne so kühl wie am Freitag, da hätte er mehr Zeit für seine Schläge gehabt. Zverev dagegen kann es gar nicht warm genug sein. Glaubt man der Wetterprognose, wird eher der Wunsch des Weltranglisten-Dritten in Erfüllung gehen.

Refernzgrößen gibt es lediglich eine: Im vergangenen Jahr trafen Zverev und Shelton in Cincinnati aufeinander. Mit dem besseren Ende für Zverev, der in drei Sätzen gewann.

Hier das Einzeltableau in München