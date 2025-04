tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open 2025: Justin Engel unterliegt Fabian Marozsan

Justin Engel, Deutschlands vielleicht größtes Tennistalent, ist in Runde eins der BMW Open by Bitpanda mit 4:6 und 1:6 am Ungarn Fabian Marozsan gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2025, 14:52 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel in München

Der “alte” Center Court auf der Anlage des MTTC Iphitos war gut gefüllt am Dienstagnachmittag. Und zumindest bis Ende des ersten Satzes hielt Justin Engel gegen Fabian Marozsan auch gut mit. Am Ende musste sich der Teenager aber mit 4:6 und 1:6 geschlagen geben. Es war das erste Match für Engel auf 500er-Ebene. Im vergangenen Jahr war ihm in Almaty bei seinem Debüt auf der ATP-Tour ein Erfolg gegen Coleman Wong gelungen.

Besser lief es für Yannick Hanfmann. Der Routinier, mit einer Wildcard in das 32er-Feld gekommen, besiegte Miami-Champion Jakub Mensik mit 7:6 (4), 4:6 und 6:3. Hanfmann spielt im Achtelfinale gegen Tallon Griekspoor.

Für eben dieses hatten sich schon gestern Alexander Zverev und Daniel Altmaier qualifiziert. Die beiden treffen morgen in der dritten Partie nach 11 Uhr auf dem Center Court aufeinander.

