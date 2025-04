tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open 2025: Konzentrierter Zverev lässt Altmaier keine Chance

Alexander Zverev ist mit einem souveränen 6:3 und 6:2 gegen Daniel Altmaier in das Viertelfinale der BMW Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 18:47 Uhr

Gut, dass der MTTC Iphitos mitteltief in die Tasche gegriffen und anlässlich der Aufwertung der BMW Open in die 500er-Kategorie ein imposantes Tribünenkonstrukt vor dem Clubhaus aufgebaut hat (gut: das war auch eine Auflage der ATP). Denn die etwa 6.000 Plätze waren am Mittwochnachmittag bei der Partie zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier ausnahmslos besetzt.

Die Voraussetzungen für eine interessante Partie waren ja nicht schlecht. Denn von den drei Partien ging keine wirklich glatt über die Bühne, die bislang letzt im vergangenen Jahr in Acapulco hatte sogar Altmaier für sich entscheiden können. Davon war der Mann mit der zauberhaften einhändigen Rückhand diesmal ziemlich weit entfernt. Zverev reichte eine konzentrierte Leistung, um nach einer Spielzeit von 1:17 Stunden mit 6:3 und 6:2 in das Viertelfinale einzuziehen.

Zverev wieder gegen Griekspoor?

Dort könnte der Turnierfavorit in München auf einen Mann treffen, der ihn in diesem Jahr schon einmal ordentlich geärgert hat: Tallon Griekspoor nämlich, den niederländischen Zocker, der gegen Zverev in Indian Wells gewann. Knapp zwar, aber eben doch. Danach gab es für Zverev in Miami und Monte-Carlo ja auch kaum Erfolgserlebnisse.

Griekspoor muss sich zunächst aber erst einmal gegen Yannick Hanfmann behaupten, der ja gestern mit Jakub Mensik den Miami-Champion aus dem Tableau gekegelt hat.

Schon vor Zverev hatte sich die Nummer zwei von München für di Runde der letzten acht qualifiziert. Denn Ben Shelton, der zum Auftakt gegen Borna Gojo noch drei Matchbälle hatte abwehren müssen, gewann gegen Botoc van de Zandschulp mit 7:6 (4) und 6:3. Shelton spielt nun gegen Luciano Darderi. Der Italiener, in der laufenden Saison schon Turniersieger in Marrakech, gewann gegen Miomir Kecmanovic in drei knappen Sätzen.

