BMW Open 2025: Krawietz und Pütz verpassen Turniersieg und Jubiläum

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben das Endspiel der BMW Open by Bitpanda 2025 gegen Andre Göransson und Sem Verbeek mit 4:6 und 4:6 verloren. Und verpassten damit ein Jubiläum.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.04.2025, 12:24 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz sind in München im Endspiel knapp gescheitert

Der 100. gemeinsame Match-Sieg Auf der ATP-Tour wird für Kevin Krawietz und Tim Pütz kommen, keine Frage. Die beiden ATP-Weltmeister von 2024 hätten aber doch gehofft, dass sie das Jubiläum im Endspiel der BMW Open schaffen. Alleine: Da hatten Andre Göransson und Sem Verbeek etwas dagegen. Der Schwede und sein niederländischer Partner gewannen das Finale mit 6:4 und 6.4.

Die Partie begann aus Sicht des deutschen Davis-Cup-Doppels denkbar schlecht. Denn Tim Pütz gab gleich zum Auftakt seinen Aufschlag ab. Diesen Vorsprung brachten Göransson und Verbeek über die Distanz zum 6:4. Auch im zweiten Durchgang reichte den Außenseitern ein Break. Krawietz und Pütz hatten im allerletzten Spiel zwar noch einmal zwei Breakchancen. Mussten sich aber nach 1:12 Stunden Spielzeit doch geschlagen geben.

Und so liegt es also an Alexander Zverev, für einen Heimsieg in München zu sorgen. Zverev trifft ab 13:30 Uhr im Einzel-Finale auf Ben Shelton.

