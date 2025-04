tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open 2025: Schnaitter und Wallner scheitern im Halbfinale

Der Run von Jakob Schnaitter und Mark Wallner bei den BMW Open in München ist im Halbfinale zu seinem Stopp gekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 16:38 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jakob Schnaitter und Mark Wallner haben in München im Halbfinale verloren

Schnaitter und Wallner, die mit einer Wildcard in das Doppel-Haupfeld gekommen waren, unterlagen Andre Göransson und Sem Verbeek mit 1:6 und 6:7 (5). Dabei hatten die Deutschen im zweiten Satz schon mit einem Break geführt. In der Runde davor hatten Schnaitter/Wallner noch die Youngster Justin Engel und Max Rehberg sicher in die Schranken gewiesen.

Die Turnierfavoriten sind erst morgen wieder im Einsatz: Dann treffen Kevin Krawietz und Tim Pütz auf Sander Gille und Jan Zielinski.

Hier das Doppel-Tableau in München