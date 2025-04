tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open 2025: Teenager Dedura-Palomero sorgt für das Highlight am ersten Tag

Der allererste Tag der BMW Open als Turnier der 500er-Kategorie war ein guter. Auch für Diego Dedura-Palomero, der in das Qualifikationsfinale einzog.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 16:23 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Diego Dedura-Palomero spielt morgen um den Einzug ins Hauptfeld in München

Kurz nach halb zwölf Uhr mittags hat Stadionsprecher Ralf Exel die Feierlichkeiten bei den BMW Open 2025 eröffnet, bei prächtigem Wetter und auf dem neu errichteten Center Court direkt vor dem Clubhaus des MTTC Iphitos. Zu sehen gab es für die Fans auf den Tribünen zunächst einmal Max Hans Rehberg, der die undankbare Aufgabe hatte, sich im ersten Quali-Match mit Botic van de Zandschulp messen zu müssen. Undankbar deshalb, weil der Niederländer ja 2022 und 2023 hier im Endspiel gestanden war. Und zumindest vom zweiten bis heute nicht weiß, warum er es eigentlich gegen Holger Rune verloren hat (beim ersten musste vdZ aufgeben).

© Jürgen Hasenkopf Augen zu und ... doch nicht durch: Max Hans Rehberg am Samstag in München

Während draußen auf dem Weg zum MTTC Iphitos ein stabiler Strom an Zuschauern noch zu den Matches drängte, gab es rund um jenen Court, auf dem gegen Ende der Woche die Rollstuhlfahrer ihren Champion krönen werden, ein ordentliches Gedränge. Alexander Zverev hatte sich da nämlich zum Training verabredet, mit Matthias Bachinger, der ja neuerdings Teil des Teams um die deutsche Nummer eins ist. Zverev hat mit Alexandre Müller ja eine schwierige Auftakthürde zugeteilt bekommen - der Franzose hat vor ein paar Monaten beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro das Endspiel erreicht. Und da mit Joao Fonseca in Runde eins ebenfalls einen Lokalmatador eliminiert.

Dedura-Palomero schlägt McDonald

Parallel zu Zverev übten zwei alte Kumpel, die gemeinsam schon den Davis Cup wie auch den bereits wieder abgewickelten ATP Cup gewonnen haben: Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov. Für Shapovalov ist es die erste Reise nach München , sie wird gleich ein Highlight in Runde eins bringen. Denn der kanadische Linkshänder darf gegen Gael Monfils ran. Die Beziehung von Monfils zu den BMW Open ist ja einen langjährige, was nicht heißt, dass diese auch gut ist. Zu oft hat der Franzose kurzfristig abgesagt. Die frühsommerlichen Temperaturen könnten indes dazu beitragen, dass Monfils diesmal ein paar Tage länger bleibt.

Für Learner Tien ist jeder Tag auf europäischem Sand eine neue Erfahrung, dafür hat sich der amerikanische Youngster gegen Henri Squire gut behauptet. Das 7:5, 2:6 und 6:0 wird wohl schon einigermaßen sicher zum Einzug in das Hauptfeld reichen. Schließlich sind mittlerweile schon drei Lucky-Loser-Spots für das 32er-Tableau ausgelobt. Max Rehberg wird davon nicht profitieren. Das 3:6 und 1:6 gegen Botic van de Zandschulp beschied einer, wie man hört, sehr guten Trainingswoche ein unerfreuliches Ende.

Erfreulich dafür die Vorstellung von Diego Dedura-Palomero. Eben erst 17 Jahre alt geworden lieferte sich der Deutsche mit Mackenzie McDonald auf dem alten Hauptplatz ein Duell, das auch Davis-Cup-Chef Michael Kohlmann und den zweimaligen Doppel-Grand-Slam-Champion Philipp Petzschner abholte. Mit Petzschner trainiert Dedura-Palmero auch fallweise, in der Regel mischt aber auch der Papa mit, wie Agent Mats Merkel erklärte. Dass es am Ende ein 6:3 und 6:1 wurde? Grandios. Und das Tüpfelchen auf das i des ersten Tages als 500er-Turnier.

Hier das Einzel-Tableau in München

