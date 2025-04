tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open 2025: Zverev dreht Partie gegen Griekspoor - und steht im Halbfinale

Alexander Zverev hat im Viertelfinale der BMW Open 2025 gegen Tallon Griekspoor mit 6:7 (6), 7:6 (2) und 6:4 besiegt. Dabei servierte der Niederländer schon auf den Sieg.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 19:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev bei den BMW Open 2025

Auf Tage, an denen Alexander Zverev in seine Box schaut, und dort Bruder Mischa und Kumpel Marcelo Melo mit Kapuze der Kälte zu trotzen versucht, kann die deutsche Nummer eins grundsätzlich verzichten. Aber genau so ein Tag war dieser Freitag bei den BMW Open 2025. Zwar hat die Luftfeuchtigkeit nicht in Regen ausgeartet. Aber es war eben doch nur um die zehn Grad Celsius warm, als Zverev und Tallon Griekspoor ihr Viertelfinale begannen. Und die Sonne der vergangenen Tage kam nicht mehr zurück.

Griekspoor hatte die jüngste Partie der beiden in Indian Wells gewonnen, denkbar knapp im Tiebreak des dritten Satzes zwar, aber eben doch. Was dem Niederländer auch das Selbstvertrauen gab, in den heiklen Situationen von Durchgang eins in München die Nerven zu bewahren. Zum einen im elften Spiel, als er mehrere Breakchancen Zverevs abwehren konnte. Und dann im Tiebreak, das Griekspoor mit 8:6 gewann.

https://x.com/TennisTV/status/1913225380573352435

Zverev holt Break-Rückstand auf

Der zweite Akt begann dann mit einem frühen Break zugunsten von Tallon Griekspoor, der sich von den vollen Tribünen, die natürlich hinter dem Lokalmatador standen, nicht weiter gestört zu fühlen schien. Nun ist keine Führung für Griekspoor sicher - das musste “Grieki” im vergangenen Jahr in Roland-Garros auf die harte Art und Weise lernen. Da lag er im fünften Satz mit zwei Breaks in Führung, musste sich dann doch noch geschlagen geben. Und siehe da: Als es daran ging, beim Stand von 5:4 auszuservieren, zeigte Griekspoor plötzlich Nerven, gab erstmals seinen Aufschlag ab. Zverev erzwang ein Tiebreak, gewann dieses mit 7:2.

In der Entscheidung meldete sich plötzlich die Sonne zum Dienst. Die ersten Breakchancen hatte Tallon Griekspoor zum möglichen 3:1, Zverev wehrte alle drei ab. Und schlug seinerseits im siebenten Spiel zu. Griekspoor wehrte sich aber noch, parierte beim Stand von 3:5 drei Matchbälle seines Gegners. Mit eigenem Aufschlag machte Zverev nach einer Spielzeit von 3:14 Stunden aber alles klar - er gewann mit 6:7 (6). 7:6 (3) und 6:4.

Gegner in der Runde der letzten vier wird Fabian Maroszan sein, der sich im Duell zweier vermeintlicher Underdogs gegen den Belgier Zizou Bergs mit 6:3 und 7:6 (4) durchsetzte. Das bisher einzige Match gegen den Ungarn entschied Zverev im Vorjahr im Viertelfinale von Miami für sich.

Das Halbfinale der unteren Hälfte hatte sich schon nach den ersten beiden Matches am Freitag materialisiert. Francisco Cerundolo wird da auf Ben Shelton treffen, ein Sandplatz-Experte also gegen einen Spieler, der sich mit der roten Asche immer noch vertraut machen muss. Aber der Vortrag von Shelton gegen Marrakech-Champion Luciano Darderi lässt die Vermutung aber zu, dass sich hier ein richtig feines Match entwickeln könnte.

Hier das Einzel-Tableau in München