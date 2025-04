tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open 2025: Zverev kämpft sich ins Endspiel gegen Shelton

Alexander Zverev hat mit einem 7:6 (3) und 6:3 gegen Fabian Marozsan das Endspiel der BMW Open 2025 erreicht. Dort geht es gegen Ben Shelton.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.04.2025, 17:50 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev spielt morgen um seinen dritten Titel in München

Keine 24 Stunden nach seinem hauchdünnen Sieg gegen Tallon Griekspoor stand Alexander Zverev gleich wieder auf dem Center Court in München. Und der an Position eins gesetzte Deutsche begann gegen Fabian Marozsan gleich mit einem Break. Der Ungar ließ sich allerdings nicht beeindrucken, glich zum 2:2 aus. Es ging ins Tiebreak - und da behielt Zverev mit 7:3 die Oberhand.

Im zweiten Durchgang gab es im achten Spiel das entscheidende Break für den Turnierfavoriten. Der wenige Augenblicke später seinen dritten Matchball verwertete. Zverev kann damit nach 2017 und 2018 seinen dritten Titel in München holen.

Zverev gegen Shelton um das Siegerauto

Im Endspiel geht es gegen Ben Shelton. Der US-Amerikaner, der erstmals in München am Start ist, gewann gegen Francisco Cerundolo mit 2:6, 7:6 (7) und 6:4. Zwischen Zverev und Shelton gab es auf der ATP-Tour bislang erst ein Match. Das konnte Zverev im vergangenen Jahr in Cincinnati knapp gewinnen.

Und auch im Doppel könnte es einen Erfolg für zwei Lokalmatadore geben. Denn Kevin Krawietz und Tim Pütz qualifizierten sich am frühen Samstag mit 4:6, 6:3 und 10:8 gegen Jan Zielinski und Sander Gille für das morgige Endspiel. Da treffen “Krapütz” auf Andre Göransson und Sem Verbeek.

