BMW Open 2025: Zverev vs. Griekspoor - das Head-to-Head täuscht

Alexander Zverev trifft heute im Viertelfinale der BMW Open 2025 auf Tallon Griekspoor. Gegen den Niederländer hat Zverev zuletzt in Indian Wells knapp verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 08:37 Uhr

© Getty Images Zuletzt in Indian Wells musste Alexander Zverev Tallon Griekspoor gratulieren

Man will ja nicht schon wieder über das Wetter reden, aber für diesen Freitag ist tatsächlich eine Verschlechterung der Lage in München avisiert. Wie schlecht, wird sich weisen. 2024-schlecht wird und kann es gar nicht werden, dafür wurde im aktuellen Wettbewerb schon zu viel trockenes Tennis beim MTTC Iphitos geliefert. Was auch heißt, dass Alexander Zverev recht beschwingt seinen beiden ersten Einzel gewinnen konnte, je wärmer, umso lieber hat es der Turnierfavorit der BMW Open 2025 bekanntlich.

Wenn die Erinnerung nicht ganz trügt, dann waren die Umstände vergangenes Jahr in Roland-Garros andere. Und zwar an jenem Tag, an dem Alexander Zverev gegen Tallon Griekspoor in die Bütt musste. Nun gehen die Gelehrten-Meinungen auseinander, ob Griekspoor diese Partie nach Führung mit Doppelbreak im fünften Satz ausschließlich selbst verloren oder Zverev diese exklusiv selbst gewonnen hat - das knappe Ergebnis, dem weitere dieser Art in Shanghai (Sieger: Zverev) und in diesem Jahr in Indian Wells (Sieger: Griekspoor) folgen sollten, zeigt: Die Spielanlage des Niederländers behagt Alexander Zverev nicht.

Auch Griekspoor lässt seine Gegner schlechtes Tennis spielen

Worin genau das Problem besteht, lässt sich schwer ausmachen. Wäre Tallon Griekspoor amerikanischer Provenienz, würde man ihn vielleicht als „Gun Slinger“ charakterisieren. Ein bisschen wie Tommy Paul. Nur technisch komplett anders. Man könnte aber auch sagen: Griekspoor, pardon, scheißt sich nix. Mit der Vorhand kann er gut Punkte schießen, der Aufschlag ist an guten Tagen ebenfalls eine Waffe. Gegen Yannick Hanfmann hat er sich nur im ersten Satz schwer getan, zum Auftakt gegen Learner Tien überhaupt nicht.

Was man natürlich auch Über Alexander Zverev sagen kann nach den beiden Erfolgen gegen Alexandre Muller und Daniel Altmaier. Zu letzterem sagte Zverev übrigens, dass Altmaier es schaffe, seinen jeweiligen Gegner schlechtes Tennis spielen zu lassen. Das könnte man eigentlich auch gut auf Tallon Griekspoor anwenden. Und deshalb weiß Zverev auch, dass das klare 6:2 im Head-to-Head täuschen kann.

