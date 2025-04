tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open: Alexander Zverev startet mit glattem Sieg gegen Alexandre Muller

Alexander Zverev ist mit einem letztlich ungefährdeten 6:4 und 6:1 gegen Alexandre Muller in das Achtelfinale der BMW Open by Bitpanda 2025 in München eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.04.2025, 18:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev in München

Nein, am Montag hat man Alexander Zverev bei seinen Auftritten in München noch in keinem Einzel-Match gesehen. Andererseits musste der an Position eins gesetzte Deutsche dennoch ein ganzes Weilchen warten. Denn sowohl die Partie zwischen Miomir Kecmanovic wie auch jene zwischen Ben Shelton und Borna Gojo waren über die volle Distanz gegangen. Zverev ließ sich dadurch nicht irritieren, gewann trotz kleiner Wackler im ersten Satz gegen Alexandre Muller sicher mit 6.4 und 6:1.

In Runde zwei könnte es ein Duell zweier Lokalfavoriten geben. Dann nämlich, wenn Daniel Altmaier sein parallel zu Zverev stattfindendes Match gegen Jason Tseng gewinnen sollte.

Alexander Zverev kennt Alexandre Muller gut, das hatte er bei seiner Pressekonferenz am Samstag schon erzählt. Der Franzose, der in diesem Jahr schon das Turnier in Hong Kong gewonnen hat und in Rio de Janeiro bis ins Finale kam, spielte bis zum 4:4 im ersten Satz gut mit. Danach gab Zverev aber nur noch ein Spiel ab. Insgesamt standen die beiden Spieler 80 Minuten auf dem Court.

Zverev weiter, Monfils sagt ab

Ob dieser Sieg die Wende in der augenblicklichen Baisse von Alexander Zverev bringen kann? Das wird sich wohl nicht nur in München weisen. Aber Turnierdirektor Patrik Kühnen hatte vor Beginn des Events ja angemerkt, dass es für den Finalisten der jüngsten Australien Open vor allem auch darum geht, mal wieder ein “Game, Set, Match: Zverev” zu hören. Zumindest das ist ihm am Montag in München am frühen Abend gelungen.

Vergangene Woche in Monte-Carlo war Zverev als Nummer eins gesetzt ins Rennen gegangen - wie schon bei den 1000ern in Indian Wells und Miami. Aber das Aus kam im Fürstentum schon in Runde eins gegen Matteo Berrettini, der ja eigentlich auch in München hätte spielen sollen. Aber der Italiener zog ebenso zurück wie, wieder einmal, Gael Monfils. Was insofern besonders schade ist, als dass Monfils in Runde eins auf Denis Shapovalov getroffen wäre. Ein echter Schlager. Der nun nicht zustande kommt.

Hier das Einzel-Tableau in München