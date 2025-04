tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open: Ben Shelton zwingt Borna Gojo in die Knie

Ben Shelton hat bei seinem ersten Auftritt bei den BMW Open in München gegen Borna Gojo mit 3:6, 7:6 (6) und 7:6 (3) gewonnen - und dabei drei Matchbälle abgewehrt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.04.2025, 16:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ben Shelton am Montag in München

Die ersten beiden Hauptfeld-Matches der BMW Open 2025 auf dem neuen Center Court hatten es in sich. Zunächst einmal spielten Miomir Kecmanovic und Marcus Giron ihr Nenngeld bis zum letzten Cent aus. Am Ende konnte sich der Serbe mit 6:2, 6:7 (2) und 7:6 (7) behaupten. Kecmanovic trifft im Achtelfinale entweder auf Jiri Lehecka oder Luciano Darderi.

Danach gab Ben Shelton sein Debüt in München gegen Borna Gojo. Der Kroate stand vor ein paar Jahren schon unter den besten 100 Spielern der Welt, nach München war Gojo als Nummer 401 der ATP-Charts gekommen, mit seinem Protected Ranking in die Quali gekommen. Und hat sich somit in der Münchner Höhenlage schon einspielen können.

Shelton mit starken Nerven

Es entwickelte sich jedenfalls ein Duell, das von den sehr guten Aufschlägen der beiden geprägt war. Und in dem Ben Shelton, die Nummer zwei des Turniers, schon im zweiten Satz zwei Matchbälle abwehren musste. den dritten gab es für Gojo dann beim Stand von 6:5 im dritten Satz, nachdem Shelton einen einfachen Volley ins Netz gelegt hatte. Aber erneut konnte der US-Amerikaner diese Chance parieren.

Und so entschied ein Tiebreak über den Aufstieg ins Achtelfinale, wo es entweder gegen Botic van de Zandschulp oder Roberto Bautista Agut geht. Shelton erwischte den besseren Start, führte gleich mit 2:0. Und gewann am Ende doch noch mit 3:6, 7:6 (6) und 7:6 (3).

Zu den frühen Siegern in München 2025 gehörten auch David Goffin und Tallon Griekspoor. Goffin setzte sich gegen den Briten Billy Harris in drei Sätzen durch. Griekspoor gewann gegen den US-Amerikaner Learner Tien sicher mit 6:4 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in München