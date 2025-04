tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open by Bitpanda: Achtelfinale! Dedura-Palomero profitiert von Aufgabe von Shapovalov

Lucky Loser Diego Dedura-Palomero steht im Achtelfinale der BMW Open 2025. Der deutsche Teenager führte gegen Denis Shapovalov mit 7:6 (4) und 3:0, als der Kanadier aufgeben musste.

15.04.2025, 18:08 Uhr

© Getty Images Diego Dedura-Palomero steht in München im Achtelfinale

Diego Dedura-Palomero hat seine zweite Chance bei den BMW Open 2025 genutzt. Auch wenn er vom Pech von Denis Shapovalov profitierte. Der Kanadier, der zum ersten Mal in München aufschlägt, musste wohl krankheitsbedingt beim Stand von 6:7 (4) und 0:3 aufgeben. Dedura-Palomero war erst durch die späte Absage von Gael Monfils ins Hauptfeld gerutscht. In der Qualifikation hatte der 17-Jährige zunächst Mackenzie McDonald geschlagen. In der zweiten Runde aber gegen Alexander Bublik verloren.

Apropos: Auf den Kasachen könnte “DDP” nun schon wieder treffen. Nämlich dann, wenn Bublik seine Partie gegen Zizou Bergs gewinnt.

Zuvor hatte sich Titelverteidiger Jan-Lennard Struff auf dem Center Court dem Argentinier Francisco Cerundolo mit 0:6 und 2:6 geschlagen geben müssen. Parallel dazu hatte Youngster Justin Engel gegen Fabian Marozsan mit 4:6 und 1:6 verloren.

Positive Nachrichten gab es dagegen von Yannick Hanfmann, der sich gegen Miami-Champion Jakub Mensik mit 7:6 (4), 4:6 und 6:3 behaupten konnte. Hanfmann trifft morgen im Achtelfinale auf Tallon Griekspoor. Ebenfalls am Mittwoch geht das rein deutsche Treffen zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier über die Bühne.

