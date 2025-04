tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open by bitpanda: Alexander Zverev vs. Alexandre Muller im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Alexandre Muller treffen in der ersten Runde bei den BMW Open by bitpanda 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2025, 18:35 Uhr

© Getty Images Auftaktduell in München zwischen Alexander Zverev und Alexandre Muller.

Bereits am heutigen Montag bestreitet Alexander Zverev sein Erstrundenduell bei den BMW Open by bitpanda 2025. Das Turnier in München wird erstmals als 500er-Event ausgetragen. Gegner ist Alexandre Muller aus Frankreich, der mit Platz 40 als eigentlich machbares Los für den im Turnier topgesetzten Deutschen gelten sollte. Doch die Auftritte der letzten Wochen lassen Zweifel aufkommen, ob Zverev ein deutlicher Auftaktsieg gelingen wird.

Grund zur Hoffnung gibt die bisherige, wenn auch magere, Bilanz der beiden Kontrahenten. Ein Duell ist in den Statistiken zwischen Zverev und Muller verbucht. Diese Partie in der zweiten Runde der US Open 2024 gewann die deutsche Nummer eins glatt in drei Sätzen.

