BMW Open by Bitpanda: Erstaunlich viele Stars hätten schon Zeit für München

Einige der Topstars der BMW Open 2025 können sich unerwarteter Weise doch schon früher in München vorbereiten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.04.2025, 20:49 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Félix Auger-Aliassime hat im vergangenen Jahr in München fleißig trainiert

Für diesen Freitag ist bei den BMW Open in München eine Pressekonferenz angesetzt, bei der das diesjährige Siegerauto präsentiert wird. Neben den Turnieroffiziellen soll auch ein aktueller Spieler des anstehenden ATP-Tour-500-Turniers dabei sein. Wer, ist noch offen. Die Auswahl könnte allerdings viel größer sein, als dass die Veranstalter dies beim Versand der Einladung antizipiert haben.

Da wäre nämlich schon mal der Turnierfavorit höchstselbst. Alexander Zverev muss die Anreise nach München ja deutlich früher antreten als eigentlich antizipiert. Der Niederlage gegen Matteo Berrettini geschuldet. Bruder Mischa wird ohnehin am Start sein, er ist der Turnierleiter der Allianz Para Trophy.

Weitere prominente Kandidaten sind die beiden Kanadier Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov. „FAA“ hat dem MTTC Iphitos ja schon im vergangenen Jahr seine Aufwartung gemacht. Und ist schon ein paar Tage früher gekommen, um zu trainieren. Bei jeder Gelegenheit: Kaum gab es wieder ein kurzes trockenes Wetterfenster, schon war „FAA“ wieder auf einem der Trainingsplätze zu sehen. In Monte-Carlo haben sich die beiden Kumpels einträchtig früh verabschiedet: Auger-Aliassime gegen Daniel Altmaier, Shapovalov gegen Marcus Giron.

Struff noch im Doppel in Monte-Carlo engagiert

Ein richtig lässiger Vertreter wäre natürlich Ben Shelton. Der hatte im Fürstentum mit Alejandro Davidovich-Fokina einen richtig unangenehmen Gegner vor der Brust, dem er sich dann auch in drei Sätzen geschlagen geben musste. Aber: Shelton ist in Monte-Carlo noch im Doppel-Wettbewerb vertreten. Und das an der Seite des großen Rohan Bopanna.

Was auch für Jan-Lennard Struff gilt. Im Einzel schon draußen, aber im Paarlauf sogar schon im Viertelfinale. In der interessanten Kombination mit Alex de Minaur. Und das als einziges Duo. Das heißt: Struff wird seinen nächsten Auftritt frühestens am Donnerstag haben. Das könnte knapp werden mit dem Termin am Freitag. Aber einen Luxuswagen aus bayerischer Fertigung hat der 34-Jährige ja schon. Und seinem neuen Besitzer ausgehändigt wird der BMW ja auch erst am Ostersonntag.

