BMW Open by Bitpanda: Gael Monfils und München - das wird nix mehr

Gael Monfils hat seine Teilnahme an den BMW Open spät zurückgezogen. Mal wieder.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.04.2025, 19:21 Uhr

Es hat Zeiten gegeben, da war Gael Monfils als Botschafter des damaligen Co-Sponsors der BMW Open in München unterwegs. Und also quasi verpflichtet, jedes Jahr in München Präsenz zu zeigen. Das hat, um es vorsichtig auszudrücken, nicht ganz so gut funktioniert. Mal ist Monfils gar nicht angereist, ein anderes Mal lief er zwar auf der Anlage des MTTC Iphitos ein, allerdings nur zur Players´ Party - und nicht zu den Wettspielen.

Moment! Das stimmt nicht ganz. 2017 schied er im ersten Match gegen Hyeon Chung recht chancenlos im ersten Match aus. Im Jahr darauf dann gegen den eher sterblichen Mirza Basic. Tatsächlich hat Gael Monfils in München genau eine einzige Partie gewonnen: 2013 gegen Jürgen Melzer.

Am heutigen Dienstag hätte die nächste Chance dazukommen sollen. Alleine: Der avisierte Schlager gegen Denis Shapovalov in Runde eins kommt nun doch nicht zustande. Was alle Anwesenden bei den BMW Open dann doch kalt erwischt hat: Denn bei seiner Trainingssession am Montag gab es keine Anzeichen, dass Monfils in irgendeiner Art und Weise malade wäre. Aber: Man schaut ja nicht hinein in dessen Körper.

Dedura-Palomero rückt nach

Positiv ist aus Sicht der Fans höchstens ein Aspekt: Durch den Rückzug des 38-jährigen Veteranen bekommt nun ein 17-jähriger Lokalmatador seine Chance. Denn Diego Dedura-Palomero rückte als vierter Lucky Loser ins Hauptfeld nach. Der Teenager hat ja am Samstag in Runde eins der Qualifikation gegen Mackenzie McDonald eine Talentprobe abgeliefert, sich ein Treffen mit Alexander Bublik erspielt. Mit dessen unkonventionellem Spiel war Dedura-Palomero aber (noch) nicht zurecht gekommen.

Damit steht aber auch fest, dass die ersten drei Matches auf dem Center Court am Dienstag mit deutscher Beteiligung stattfinden. Yannick Hanfmann wird um 11 Uhr gegen Miami-Champion Jakub Mensik eröffnen, danach muss Titelverteidiger Jan-Lennard Struff gegen Francisco Cerúndolo ran.

