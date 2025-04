tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open by Bitpanda: Jan-Lennard Struff - der Titelverteidiger kommt mit Sorgen nach München

Titelverteidiger Jan-Lennard Struff reist mit sechs Niederlagen in Serie zu den BMW Open by Bitpanda an. Der Warsteiner hat nun noch eine Woche Zeit, seine Form zu finden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.04.2025, 13:28 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff vor knapp einem Jahr in München

Boris Becker hatte sich am gestrigen Sonntagnachmittag über das Geländer der Hochterrasse am Court des Princes gebeugt, mit Falten auf der Stirn. Man weiß nicht, ob diese von den einzelnen Sonnenstrahlen rührten, die den Monte-Carlo Country Club heimsuchten. Oder doch eher der Vorstellung von Jan-Lennard Struff galten, der sich auf dem Court mit Lokalmatador Valentin Vacherot abmühte.

Vergeblich, wie man weiß. Struff verlor erstaunlich deutlich mit 2:6 und 1:6.

Es war die sechste Niederlage von Struff in Folge, begonnen hat die Serie im Viertelfinale in Marseille gegen Daniil Medvedev. Das wiederum ist kein Beinbruch, Medvedev war zu jenem Zeitpunkt ja noch ein Top-Ten-Mann. Danach ging es in Doha mit der Pleite gegen Tallon Griekspoor weiter, in zwei Tiebreaks war Struff da knapp an einem Sieg dran. Die weitere Chronologie: In Dubai war erneut Medvedev zu stark, in Indian Wells Gael Monfils, in Miami Alejandro Davidovich-Fokina. Und zwischen den beiden 1000ern hatte Jan-Lennard Struff einen Zwischenstopp beim Challenger in Phoenix eingestreut - um dort dann pfeilgerade auf den späteren Champion Joao Fonseca zu treffen.

Struff gewinnt Finale 2024 gegen Fritz

Die Sorgen sind also einigermaßen groß beim 34-jährigen Warsteiner. Der nun sicherlich früher nach München kommen wird, um sich mit den neuen Gegebenheiten beim MTTC Iphitos vertraut zu machen. Nach dem Aufstieg in die 500er-Kategorie wurde ja eine temporäre Tribüne für einen neuen Center Court errichtet, die BMW Open 2024 hat Struff noch auf dem altehrwürdigen gewonnen. Bei widrigsten Umständen im Endspiel gegen Taylor Fritz. Hinter dem Start des US-Amerikaners in München stehen nach der Absage für Monte-Carlo übrigens auch ein paar Fragezeichen.

Struff wird also ganz tief in seinen Erinnerungsschatz zurückgreifen müssen, um schnell seine Form des Vorjahres zu finden. In der Setzliste wird der Routinier nicht zu finden sein, was andererseits einen starken Auftaktgegner schon fast garantiert. Aber gerade in München ist Jan-Lennard Struff ja schon öfters über sich hinaus gewachsen.