BMW Open by Bitpanda: Zverev, Fritz, Shelton geben Zusage für 2026

Das ATP-Tour-500-Turnier in München stellt sich auf für die kommende Ausgabe. Mit Alexander Zverev, Taylor Fritz und Ben Shelton haben drei absolute Weltklasse- und Top-Ten-Spieler bereits heute frühzeitig ihre Zusage für die BMW Open by Bitpanda gegeben.

zuletzt bearbeitet: 18.12.2025, 13:31 Uhr

Nach der sehr erfolgreichen 500er Premiere vergangenen April dürfen sich Tennisfans also auch vom 11. – 19. April 2026 auf ein hochkarätiges Spielerfeld beim MTTC Iphitos freuen. Alle drei standen sie schon im Finale oder konnten den Turniersieg einfahren, alle drei werden sie den Titel als klares Ziel ins Auge fassen.

Allen voran Titelverteidiger Alexander Zverev. Dreimal konnte der 28-jährige Deutsche das traditionsreiche Turnier gewinnen, darunter auch die allererste Ausgabe als ATP 500 Event in diesem Jahr. Die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste liegt somit als Rekordsieger gleichauf mit Philipp Kohlschreiber, der in München ebenfalls dreifach triumphieren konnte. „München hat für mich einen festen Platz im Kalender, und fühlt sich jedes Mal wie ein zweites Zuhause an. Die Unterstützung und Atmosphäre ist einfach unfassbar und ich freue mich sehr, im April zurückzukommen“, so Zverev.

Auch wieder zurück bei den BMW Open by Bitpanda ist US-Amerikaner Taylor Fritz. Nach seinem Finale 2024 (verloren gg. Jan-Lennard Struff), und seiner verletzungsbedingten Absage in diesem Jahr, dürfen sich die Zuschauer:innen nun wieder auf den 28-jährigen Kalifornier freuen. Zwei Turniersiege, Wimbledon-Halbfinale und Rang sechs der Welt, Fritz kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und mit breiter Brust in die kommende Saison gehen.

Komplettiert wird das Weltklasse-Trio vom diesjährigen Runner Up Ben Shelton. Der US-Star belegt aktuell Nummer neun der Weltrangliste, stand in diesem Jahr sogar bereits auf Rang fünf und feierte in Toronto seinen allerersten Masters 1000 Sieg. Nach seiner Finalniederlage gegen Alexander Zverev in München wird er wie auch US-Kollege Fritz alles daransetzen, das Ergebnis im April noch um einen Sieg zu verbessern.

„Dass diese drei Spieler erneut bei uns aufschlagen, ist ein starkes Zeichen für die Attraktivität unseres Turniers. Es unterstreicht unseren Anspruch, den Fans in München Tennis auf absolutem Weltklasse-Niveau zu bieten“, so Turnierdirektor Patrik Kühnen.

Zverev, Fritz und Shelton werden bereits am Montag (13. April) und Dienstag (14. April) in ihre ersten Matches starten. Tickets sind noch für Montag – Donnerstag erhältlich unter www.bmwopen.de. Für den Viertelfinalfreitag und das Finalwochenende sind bereits alle Tickets vergriffen. Es lohnt sich also schnell zu sein, auch die übrigen Turniertage sind erfahrungsgemäß zu Beginn des Jahres ausverkauft. Neu zudem die Möglichkeit, auch Tickets mit Sitzplatz für den Court 1 (inkl. Zugang Nebenplätze) zu erwerben. Dort ist pro Turniertag unter der Woche mindestens ein Einzelspiel geplant, die Tickets sind bereits ab 34€ erhältlich.