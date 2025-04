tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open: Engel und Rehberg schaffen Sensation im Doppel

Justin Engel und Max Hans Rehberg haben überraschend das Viertelfinale im Doppel bei den BMW Open 2025 in München erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 13:33 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel und Max Rehberg stehen in München im Doppel-Viertelfinale

Engel und Rehberg waren im ersten Match auf dem alten Center Court beim MTTC Iphitos angesetzt. Und brachten die Zuschauer mit dem 7:5 und 7:5 gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos zum Jubeln. Der Argentinier und sein spanischer Partner waren an Position zwei gereiht in die Veranstaltung gegangen. Die beiden deutschen Youngster mussten sich dagegen mit zwei Siegen über die Qualifikation in das Hauptfeld kämpfen.

Im Viertelfinale könnte es zum Treffen mit zwei weiteren Lokalfavoriten kommen. Dann nämlich, wenn Mark Wallner und Jakob Schnaitter ihre Auftaktpartie gegen die beiden Brasilianer Marcelo Melo und Rafael Matos gewinnen.

Im Einzel sind ja weder Engel noch Rehberg weiter im Rennen. Rehberg unterlag in Runde eins der Qualifikation dem zweimaligen München-Finalisten Botic van de Zandschulp, Engel musste sich gestern Fabian Marozsan geschlagen geben.

