BMW Open: Patrik Kühnen - Bedauern über Fritz, Vorfreude auf Mensik

Morgen beginnen die BMW Open 2025 mit den Matches der Qualifikation. Und Turnierchef Patrik Kühnen ist bester Dinge.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.04.2025, 20:47 Uhr

© privat/tennisnet Patrik Kühnen vor dem Clubhaus beim MTTC Iphitos

Das Wetter vom heutigen Freitag würde Patrik Kühnen auch für die kommenden neun Tage kaufen, aus mehrerlei Gründen. Zum einen natürlich, damit den Fans bei den BMW Open 2025 auch wirklich jeden Tag über viele Stunden großes Tennis geboten werden kann. Im vergangenen Jahr war dies ja eher schwierig, zu sehr störte der Regen.

Sonnenschein und warme Temperaturen erhöhen andererseits aber auch die Chancen von Alexander Zverev, dem unumstrittenen Lokalfavoriten, zum dritten Mal den den Titel in München zu holen. Zverev trainierte übrigens zeitgleich auf dem altehrwürdigen Center Court mit Miomir Kecmanovic, während Patrik Kühnen auf dem neu errichteten, wenn auch nur provisorischen den Reportern Rede und Antwort stand.

Wie in jedem Jahr teilt Kühnen auch 2025 das los der meisten Turnierdirektoren: Denn so gut einen Nennliste zu Beginn auch aussieht, irgendwo ist immer. Für München etwa waren als Topstars Jannik Sinner, Alexander Zverev und Taylor Fritz avisiert. Nun, die Geschichte um die Zwangspause von Sinner ist bekannt, Zverev ist schon da, Fritz dagegen wird nicht kommen. Der US-Amerikaner laboriert schon länger an einer Verletzung, habe sich mit einer netten Mail bei ihm, Kühnen, abgemeldet.

Engel trainiert mit Kohlschreiber

Was aber nun einen jungen Mann ins Tableau schwemmt, der bei Nennschluss noch auf der Alternste-Liste stand: Jakub Mensik. Der Tscheche hat in Miami sein erstes Turnier auf der ATP-Tour überhaupt gewonnen, und dann gleich ein 1000er im Finale gegen Novak Djokovic. Die Folge davon: Mensik wird bei seinem ersten Start in München gleich gesetzt sein.

Eine Frage konnte Patrik Kühnen noch nicht abschließend beantworten: wer denn dir dritte Wildcard bekommt? Die erste war ja schon vor ein paar Wochen an Justin Engel vergeben worden . Der Youngster übte am Freitag mit Coach Philipp Kohlschreiber ziemlich weit hinten auf der Anlage. Wildcard Nummer zwei wird an Daniel Altmaier gehen, der in der aktuellen Woche ja in Monte-Carlo groß aufgezeigt hat. Der letzte Freifahrtschein wird aber noch bis zum letzten Augenblick zurückgehalten. Man weiß ja nie, wer noch spät Lust auf einen Trip nach München bekommt.