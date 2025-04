tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open: Titelverteidiger Jan-Lennard Struff scheitert klar in Runde eins

Jan-Lennard Struff ist in der ersten Runde der BMW Open by Bitpanda 2025 klar mit 0:6 und 2:6 an Francisco Cerundolo gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.04.2025, 15:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Für Jan-Lennard Struff gab es gegen Francisco Cerundolo nichts zu holen

Lediglich 54 Minuten dauerte der erste und einzige Auftritt von Jan-Lennard Struff auf dem neuen, wiewohl provisorischen Center Court beim MTTC Iphitos. Dann musste der Titelverteidiger Francisco Cerundolo zum 6:0, 6:2-Sieg gratulieren. Im vergangenen Jahr hatte Struff in München im Endspiel noch Taylor Fritz besiegt. Und seinen allerersten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert.

Beinahe zeitgleich mit Struff war auch der Premieren-Auftritt von Justin Engel im Einzel in München zu Ende gegangen. Engel musste sich nach einem guten ersten Satz dem Ungarn fabian Marozsan mit 4:6 und 1:6 geschlagen geben.

Zverev morgen gegen Altmaier

Besser lief es aus deutscher Sicht für Yannick Hanfmann, der mit einer Wildcard ins 32er-Feld gekommen war. Hanfmann besiegte Miami-Champion Jakub Mensik mit 7:6 (4), 4:6 und 6:3 und trifft schon morgen im Achtelfinale auf Tallon Griekspoor.

Und auch Turnierfavorit Alexander Zverev wird am Mittwoch im Einsatz sein. Zverev, zweimaliger Titelgewinner in München, bestreitet das dritte Match nach 11 Uhr auf dem Center Court gegen Landsmann Daniel Altmaier.

Hier das Einzel-Tableau in München