tennisnet.com › ATP › BMW Open by BitPanda

BMW Open: Wird Taylor Fritz rechtzeitig fit?

Die BMW Open by Bitpanda 2025 bangen um ihre Nummer zwei. Denn Taylor Fritz konnte in der laufenden Woche nicht in Monte-Carlo antreten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.04.2025, 07:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Taylor Fritz hat im vergangenen Jahr in München das Endspiel erreicht

Taylor Fritz hat sich vor knapp einem Jahr in München durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Sollte er als Jugendlicher dem Klischee nach im Süden Kaliforniens wirklich nie Regen zu Gesicht bekommen haben, dann haben die BMW Open 2024 dieses Defizit souverän ausgeglichen. Fritz war das egal, er spielte sich bis ins Finale, wo er dann Jan-Lennard Struff unterlag. Damals übrigens hatte Turnierdirektor Patrik Kühnen den Start des US-Amerikaners erst spät bekannt gegeben, für die aktuelle Ausgabe, die am kommenden Montag mit den Matches des Hauptfeldes beginnt, war Fritz von Haus aus mit eingeplant. Wie bekanntlich auch Jannik Sinner - aber das ist eine andere Geschichte.

Nun scheint der Start der US-amerikanischen Nummer eins aber zu wackeln. Denn in der laufenden Woche konnte Taylor Fritz nicht in Monte-Carlo antreten. Was nicht ganz überraschend kam - nach seiner brillanten Spielzeit 2024 musste sich Fritz seit Beginn des Jahres immer wieder mit kleineren Verletzungen herumschlagen. Dennoch schleppte er sich zuletzt in Miami bis ins Halbfinale, verlor denkbar knapp gegen den späteren Champion Jakub Mensik.

Fritz verliert auf dem alten Center Court

In München ist Fritz die etatmäßige Nummer zwei hinter Alexander Zverev. Der wiederum hätte gegen ein Treffen mit Fritz nichts einzuwenden: Schließlich würde das ja bedeuten, dass Zverev das Endspiel in München erreicht. Und dass er sich für die Niederlagen in Wimbledon, bei den US Open und bei den ATP Finals revanchieren könnte.

Wie alle anderen Spieler würde Taylor Fritz aber ein neues Set-Up beim MTTC Iphitos erwarten. Der alte Center Court, auf dem Fritz im vergangenen Jahr gegen Fritz verlor, dient nur noch als zweitgrößtes Stadion. Die Matches der Turnierfavoriten werden auf dem neuen, provisorischen Hauptplatz ausgetragen. Der befindet sich direkt vor dem Clubhaus. Das auch Taylor Fritz gut kennt - bei Schlechtwetter finden die Spieler dort nämlich eine gemütliche Zuflucht.

mucmap