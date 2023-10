Boris Becker und Holger Rune - die Bilanz von Woche eins

Holger Rune ist gestern im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel im Halbfinale gegen Félix Auger-Aliassime ausgeschieden. Ist es zu früh, eine erste Bilanz der Zusammenarbeit mit Boris Becker zu ziehen?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.10.2023, 22:17 Uhr

© Getty Images Ein Mann, der immer Blickkontakt sucht: Holger Rune

Es ist zwar schon ein paar Monde her, aber wenn die Erinnerung nicht trügt, dann hat Boris Becker auf dem Court alles, wirklich alles mit sich selbst ausgemacht. Da gab es so gut wie nie den Blick in die Box, egal, welcher der zahlreichen Coaches da gerade gesessen ist. Becker hat geflucht, hat sich angefeuert und ist, niemand hat das besser beschrieben als der viel zu früh verstorbene Gerd Szepanski, marschiert..

Jetzt sitzt Boris Becker also wieder selbst in einer Trainerecke. Und hat es mit einem Spieler zu tun, der nach wirklich jedem Ballwechsel den Blickkontakt mit ihm sucht. Teilweise auch gleich den verbalen Austausch, was zu Beckers aktiven Zeiten nicht erlaubt war. Das kann anstrengend werden. Denn wiewohl Novak Djokovic, der auch auf die Dienste des dreimaligen Wimbledon-Champions zurückgegriffen hat, seinem Team schon auch die ungeteilte Aufmerksamkeit auf sein Spiel empfahl: Der längst legendäre Rekord-Grand-Slam-Champion war und ist in der Lage, seine Probleme alleine zu lösen.

Rune schafft Comeback in Runde eins gegen Kecmanovic

Jetzt ist also die erste Bewährungsprobe geschlagen, Rune hat in Basel erstmals seit dem Sommer mehrere Matches hintereinander gewonnen. Es hätte schon gegen Miomir Kecmanovic in Runde eins schiefgehen können, Rune lag nach einem desaströsen ersten Satz auch im zweiten mit Break zurück. Schaffte dann aber ein Comeback, schlug danach Sebastian Baez und Tomas Etcheverry. Um gegen Félix Auger-Aliassime wie schon im vergangenen Jahr, damals im Endspiel, dann zu verlieren.

Was sicherlich nicht die Schuld von Boris Becker war, auch wenn er in Wien im Talk mit Thomas Muster gesagt hat, dass er als Chefcoach für alles verantwortlich ist, was passiert. Wenige Minuten davor hatte Becker in einer Presserunde aber auch ausgeführt, dass er sehr wohl das Gefühl habe, dass er Holger Rune mit seinen Ansprachen erreiche. Vielleicht führt das ja bald dazu, dass auch der dänische Youngster marschiert.

