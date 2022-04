Cameron Norrie in den Top-10: Erster Brite seit 2017

Mit Cameron Norrie steht erstmals seit 2017 wieder ein Brite unter den zehn besten Spielern der Welt.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 05.04.2022, 18:19 Uhr

Verdient in den Top-10: Cameron Norrie

Viereinhalb Jahre ist es her, dass Andy Murray aus den Top-10 gefallen ist. Genau genommen war das im November 2017. Seit Montag ist diese englische Durststrecke nun beendet. Jetzt liegt der 26-Jährige Linkshänder auf Platz 10 zwischen Felix Auger-Aliassime (9) und dem neu gekrönten Miami-Champion Carlos Alcaraz (11), dem allerdings nur 29 Punkte für Platz 10 fehlen.

Aktuell schafft es Norrie, die beeindruckende Saison 2021, in der er von Platz 74 (Januar) auf Platz 12 (November) aufsteigen konnte, zu bestätigen. Vor 2021 hatte Norrie nur ein Finale auf Tour-Level bestritten. Bis Ende letzten Jahres konnte er ganze vier Finals plus zwei Titel verbuchen – darunter auch das Masters von Indian Wells. Das hatte er damals im Finale gegen Nikoloz Basilashvili gewonnen.

Aktuell auf Platz 12 im Race

Die Erfolgsgeschichte aus 2022 liest sich gut – und das obwohl die allerersten Matches des Jahres durchwachsen waren. Der kleine Knoten, wenn man denn davon sprechen kann, platzte aber recht schnell: Die Turniersiege in Delray Beach und Acapulco sorgen momentan für eine überzeugende 15:8-Bilanz. Und obwohl Norrie bei den Australian Open in der ersten Runde an Sebastian Korda scheiterte, steht er im Hinblick auf das ATP-Race momentan auf Platz 12. Wir dürfen also gespannt sein, ob er es auch in diesem Jahr zu den ATP-Finals schaffen wird.