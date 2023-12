Carlos Alcaraz besiegt Novak Djokovic beim Test in Riad

Kurz vor dem Start der neuen Saison haben Novak Djokovic und Carlos Alcaraz bereits den ersten Test gegeneinander bestritten. Bei einem Exhibition-Match in Saudi-Arabien testeten beide Spieler ihre Form vor dem Auftakt in Australien. Alcaraz siegte 4:6, 6:4, 6:4.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.12.2023, 20:03 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Carlos Alcaraz testeten in Saudi-Arabien gegeneinader ihre Form.

Dass die Stars der Tennisszene kurz vor dem Beginn der Saison die Vorbereitung in warmen Regionen der Welt verbingen ist nicht neu. Dass der Abstecher nach Saudi-Arabien mit einer kleinen Antrittsprämie für ein Showmatch versüßt wird, dürfte ebenfalls für Kenner der Szene keine Meldung mehr sein. Novak Djokovic und Carlos Alcaraz sind diesem Ruf gefolgt und haben in Riad den letzten Schlagabtausch des Jahres abgehalten.

Beim "Riyadh Season Tennis Cup" nutzten beide Spieler die volle Distanz, um vor den Australien Open die Form anzutesten. Auch wenn der Weltranglistenzweite aus Spanien besser in die Partie fand, sicherte sich der Serbe den ersten Satz 6:4. Auch im zweiten Satz erwischte Carlos Alcaraz den besseren Start und konnte diesen nun auch in Zählbares umsetzen. Das 6:4 im zweiten Durchgang bescherte den begeisterten Fans in der Halle einen Entscheidungssatz.

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic begeistern die Fans

Auch dieser ging mit 6:4 an den amtierenden Wimbledon-Champion. Das Break zum 5:4 verwertete Alcaraz direkt zum Sieg nach 1:53 Stunde Spielzeit. Die beiden aktuell besten Spieler des ATP-Rankings boten dem Publikum ein Exhibiton-Match auf hohem Niveau mit zahlreichen unterhaltsamen Ballwechseln. Dass dieser Vergleich eine konkrete Vorhersage für den Ausgang der kommenden Australian Open ist, darf jedoch bezweifelt werden.

Im Jahr 2023 trafen beide Spieler insgesamt in vier Duellen aufeinander. Der einzige Sieg gegen Novak Djokovic gelang dem Spanier im Wimbledon-Finale, das sicherlich von vielen Fans als eines der spannendsten und besten Duelle des Jahres genannt werden dürfte. Auch im Jahr 2024 sollten Aufeinandertreffen beider Spieler nicht allzu selten sein.