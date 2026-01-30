Carlos Alcaraz: "Habe mein Herz auf dem Platz gelassen"

Carlos Alcaraz überstand 5:27 Stunden Schlagabtausch im Halbfinale der Australian Open gegen Alexander Zverev. Die lange Spielzeit könnte sich am Sonntag im Endsiel umso mehr auswirken.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.01.2026, 16:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz kann am Sonntag erstmals die Australian Open gewinnen.

Im On-Court-Interview erinnerte Jim Courier daran, dass der Carlos Alcaraz am Sonntag der jüngste Spieler werden kann, der den Karriere-Grand-Slam erreicht. “Danke, dass Du mich so unter Druck setzt”, entgegnete der 22-Jährige mit einem Lachen. In der Tat wartet Carlos Alcaraz noch auf seinen ersten Australian Open Triumph.

Das Sensationsmatch gegen Alexander Zverev war sogar die erste Präsenz in einem Halbfinale beim „Happy Slam“ in Down Under. Bisher fehlte dem Spanier beim Jahresauftakt immer das ein oder andere Prozent, um wirklich schlagkräftig in Melbourne zu agieren. Weiter als bis in das Viertelfinale sollte es bis zu dieser Woche nie gehen.

Carlos Alcaraz könnte an seiner Fitness scheitern

Der Nachweis, dass die fehlenden Prozent in diesem Jahr vorhanden sind dürfte mit dem längsten Halbfinale der Turniergeschichte gegen Zverev hinterlegt sein. Doch die lange Spielzeit und der physische Zustand können am Sonntag ein entscheidender Faktor sein. Alcaraz sagte Jim Courier nach dem Match, dass er "sein Herz auf dem Platz gelassen" habe. Doch ob damit ein weiteres Mal mögliche körperliche Beschwerden überwunden werden können?

Ein Vorteil könnte die Startzeit am Sonntag sein. Das Endspiel in Melbourne findet traditionell am Abend statt. Doch der Vorteil gilt ebenso für Gegner Jannik Sinner. Bis dahin gilt jedenfalls “Füße hochlegen”!