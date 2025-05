Carlos Alcaraz in Rom: "Habe den Test bestanden"

Carlos Alcaraz hat seine Auftakthürde in Rom überwunden - und damit auch einen gesundheitlichen Test. Denn zuletzt war der Spanier angeschlagen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.05.2025, 10:33 Uhr

Alcaraz ließ beim 6:3, 6:3 über Dusan Lajovic nichts anbrennen. Der Verband am rechten Oberschenkel: eine Vorsichtsmaßnahme; das schwarze Olaf-Marschall-Pflaster um die Nase: für mehr Luft, Alcacaz scheint erkältet.

Gegen Lajovic hatte Alcaraz bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen, vier Siege in vier Matches, ohne Satzverlust. Und der Weltranglisten-Dritte weitete sie weiter aus.

Wichtig vor allem: Der Körper fühl sich großartig an", so Alcaraz, der zuletzt sein Heimspiel in Madrid aufgrund von Adduktorenproblemen hatte absagen müssen. "Ich habe mich heute gut bewegt und ein paar gute Sprints ohne Schmerzen hingelegt, und das ist großartig. Es war ein Test für mich, und ich denke, ich habe ihn bestanden. Ich habe versucht, mich auf dem Platz wohler zu fühlen. Mich zu bewegen und nicht an die Verletzung zu denken."

Dass er in Sandform ist, hatte Alcaraz mit dem Turniersieg in Monte-Carlo und dem Finale in Barcelona bewiesen.

Alcaraz trifft am Sonntag nun auf Laslo Djere, der Estoril-Sieger Alex Michaelsen mit 6:0, 6:3 schlug.