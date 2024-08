Carlos Alcaraz hoffnungsvoll nach Silbermedaillenerfolg: „Mein Moment wird kommen“

Der 21-jährige Carlos Alcaraz gewann gestern im Super-Duell gegen Novak Djokovic die Silbermedaille. Nach anfänglicher Enttäuschung über das verpasste Gold, konnte der Spanier letztendlich zurecht voller Stolz das Turnier verlassen. Und blickt positiv auf die kommenden Olympischen Spiele.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 05.08.2024, 23:39 Uhr

Es sollte das große absolute I-Tüpfelchen für Carlos Alcaraz werden. Der junge Roland Garros- und frischgebackene Wimbledon-Sieger war kurz davor sein Wahnsinns-Jahr mit einer Goldmedaille zu versehen. Am Ende siegte Djokovic in einem überragenden Spiel und machte seine unglaubliche Karriere perfekt. Kurz nach dem Match dann Tränen der Enttäuschung auf der spanischen Seite. Klar, die ganze Anspannung und Hoffnung mussten auch mal raus. „Es ist schmerzhaft, so zu verlieren, wie ich dieses Spiel verloren habe. Ich hatte meine Chancen... Ich konnte sie nicht nutzen", sagte Alcaraz nach dem Spiel gegenüber NBC. "Novak spielt großartig, in den schwierigen Momenten hat er sein Niveau gesteigert, er hat unglaublich gespielt. Ich bin wirklich enttäuscht, (…) aber ich werde den Platz mit erhobenem Haupt verlassen. Ich habe alles gegeben, als ich für Spanien gekämpft habe, das war alles für mich, deshalb bin ich stolz auf die Art und Weise, wie ich heute gespielt habe."

Der sonst immer lachende Spanier fing sich aber schnell: "Ich will immer gewinnen, das ist klar, aber auf die Silbermedaille muss ich wirklich stolz sein“, erläuterte der 21-jährige, der auf dem Philippe-Chatrier Court alles gegeben hatte. "Ich baue mir eine wirklich großartige Karriere auf und ich hoffe, dass es so weitergeht.“ Die richtige Einstellung, denn mit seinen jungen Jahren stehen Alcaraz noch viele Chancen bevor, seine Olympischen Spiele zu vergolden. Und der Ausnahmespieler hat jeden Grund positiv in seine Zukunft zu gehen. Das verlorene Finale war eine seltene Niederlage für Alcaraz, der in dieser Saison 38 Siege zu 7 Niederlagen vorweisen kann. Nächste Etappe des vierfachen Grand-Slam-Siegers sind die Cincinnati Open, bei denen er sein Ziel verfolgen wird, erneut als Weltranglistenerster die Saison zu beenden.