Carlos Alcaraz und die Nummer 1: Wenn, dann jetzt - denn in Miami wird es nichts

Carlos Alcaraz kann mit einem Finalsieg in Indian Wells über Daniil Medvedev wieder die Nummer 1 der Welt werden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2023, 11:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz

Zwanzig Wochen stand Carlos Alcaraz bereits an der Spitze im ATP-Ranking, vom September 2022 bis Januar 2023 - die Spitze erklommen hatte er mit seinem Finalsieg bei den US Open im vergangenen Jahr. Und wurde damit der jüngste Spieler überhaupt, der mal ganz oben stand.

Aktuell thront Novak Djokovic wieder als Weltranglisten-Erster, dank seines Sieges bei den Australian Open. Djokovic indes hatte kürzlich erst den Rekord für die meisten Wochen als Nummer 1 gebrochen - bei Herren und Damen. 380 Wochen sind es nun für den Djoker, der damit Steffi Graf mit ihren 377 Wochen hinter sich gelassen hat.

Ob am Montag die 381. Woche als Nummer 1 anbricht oder Carlos Alcaraz wieder übernimmt? Hängt vom Finalausgang in Indian Wells ab: Sollte Alcaraz gegen Medvedev gewinnen, würde er Djokovic wieder überholen: Djokovic steht aktuell bei 7.160 Zählern, Alcaraz käme bei einem Sieg auf 7.420. Sollte er verlieren, wäre er mit 7.020 Punkten knapper Verfolger.

In Miami kann Alcaraz nichts gewinnen

Für Alcaraz könnte man das Spiel auch als "Jetzt oder erst mal nicht mehr" umschreiben, denn im Falle einer Niederlage würde er erst mal eine Weile hinter Djokovic platziert bleiben. Warum? Schließlich kann Djokovic bei den folgenden Miami Open (wie schon in Indian Wells) nicht mitspielen und daher keine Punkte sammeln... Nun: Weil Letzeres auch Alcaraz auch nicht kann. Er ist in Miami Titelverteidiger, hat damit das Maximum von 1.000 Punkten zu verteidigen und wird nichts hinzugewinnen können.

Und auch die folgenden Wochen steht einiges auf dem Spiel: Im Frühjahr 2022 hatte Alcaraz ja aufgedreht, nach Miami in Barcelona gewonnen (500 Punkte) und in Madrid (1.000 Punkte). Djokovic hat allerdings ähnlich viel zu verteidigen - 150 Zähler aus Belgrad, 360 aus Madrid und 1.000 aus Rom. In die French Open gehen sowohl Alcaraz als auch Djokovic mit 360 vom Viertelfinale rein.

Es könnte über die Sandplatzsaison also ein schönes Hin und Her geben, was die Nummer 1 angeht.

Hier geht's zum aktuellen Live-Ranking