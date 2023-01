Carlos Alcaraz verpasst die Australian Open!

Carlos Alccaraz wird aufgrund einer Beinverletzung nicht an den Australian Open 2023 teilnehmen können.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.01.2023, 22:12 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wird nicht an den Australian Open teilnehmen

Hiobsbotschaft für Carlos Alcaraz: Der Weltranglistenerste wird die Australian Open verpassen. Das teilte er am Freitagabend über die sozialen Medien mit. Demnach zog sich der Spanier im Training eine Verletzung am Semimembranosus-Muskel in seinem rechten Bein zu.

"Ich habe so hart gearbeitet, um mein bestes Niveau für Australien zu erreichen, aber leider kann ich weder beim Care A2+ Kooyong noch bei den Australian Open spielen", schrieb Alcaraz, der sich erst am Ende der vergangenen Spielzeit eine Bauchmuskelverletzung zugezogen hatte.

"Es ist hart, aber ich muss optimistisch sein, mich erholen und nach vorne schauen", führte Alcaraz weiter aus. Wie lange er ausfallen wird, ließ der 19-Jährige offen.

Klar ist nach der Absage des Weltranglistenersten auch, dass Novak Djokovic bei den Australian Open an Position vier gesetzt sein wird. Somit kann der Serbe nun frühestens im Halbfinale auf Rafael Nadal treffen.