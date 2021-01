Carlos Bernardes nach Herzinfarkt auf dem Weg der Besserung

Schiedsrichter Carlos Bernardes konnte nach einem leichten Herzinafrkt Entwarnung geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.01.2021, 07:58 Uhr

© Getty Images Carlos Bernardes konnte zum Glück Entwarnung geben

Carlos Bernardes zählt zu den renommiertesten Schiedsrichtern auf der ATP-Tour. In Melbourne muss der Brasilianer 14 Tage lang in der harten Quarantäne bleiben, weil auf seinem Flug Richtung Australien eine Person positiv auf das COVID-19-Virus getestet wurde. Ein Kollege von Carlos Bernardes, der brasilianische Offizielle Ricardo Reis, erklärte gegenüber Tenis Brasil: "Er hatte in der Früh einen Herzinfarkt. Wir sind im selben Hotel. Als der Rettungswagen gekommen ist, habe ich ihm sogar ein Foto geschickt mit der Nachricht, dass es jemandem nicht gut ginge. Und er hat gesagt: ´Ich war der, der angerufen hat. Ich habe Schmerzen in der Brust." Reis habe am Tag danach mit Bernardes kommuniziert. Quintessenz: Es gehe ihm gut.