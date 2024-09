Caroline Garcia beendet Saison wegen Angstzuständen

Caroline Garcia wird in diesem Jahr nicht mehr auf der Tour spielen. Als Grund gab die Französin mentale Probleme an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2024, 16:53 Uhr

© Getty Images Caroline Garcia beendet die Saison 2024 vorzeitig.

Via Instagram verkündete Caroline Gracia den Entschluss, dass das Jahr 2024 in Sachen Tennis für sie beendet sei. Grund dafür sind anhaltende Panikattacken und Angstzustände, die die 30-Jährige sehr stark belasten.

„Ich bin erschöpft von den Panikattacken und den Tränen vor den Matches“ gab die Siegerin der WTA Finals von 2022 zu Protokoll. Vor allem der selbstauferlegte Druck sei in der Zwischenzeit zu groß, da sie sich selbst an den Erfolgen messen würde, die sich nicht erreichen konnte: „Ich habe es nie auf Platz eins geschafft und nie einen Slam gewonnen. Ich bin erschöpft davon, mich an meinen aktuellen Resultaten und dem Ranking messen zu lassen.“

Caroline Garcia will den Druck rausnehmen

Ziel sei es nun, dass der Druck schwindet. Dafür ist eine längere Pause unumgänglich. Die aktuell 36. der Weltrangliste schlug zuletzt vor zwei Wochen beim WTA-500er-Turnier in Guadalajara auf und erreichte das Halbfinale. In diesem Jahr schied Caroline Garcia bei den vier Grand Slams jeweils in der ersten Runde aus.

Eine Rückkehr zur neuen Saison ist jedoch geplant. Das verriet der von Garcia selbst geschriebene Kommentar „Dear Tennis, See You In 2025“. Ob dieses Comeback bereits zu den Australian Open erfolgen wird, bleibt abzuwarten.